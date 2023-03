Miley Cyrus zeigt sich nackt

Miley Cyrus ist topfit und stolz auf ihren Körper. Deshalb zeigt sie den mal wieder halb nackt in einem heißen Shooting mit Star-Fotograf Terry Richardson. Im knappen Body steht sie vor der Kamera, präsentiert sogar ihre Brüste in einem durchsichtigen Oberteil. Dabei leckt die Sängerin und Schauspielerin genüsslich an ihrem Eis oder raucht Zigaretten.

Terry poste die Bilder, die in New York aufgenommen wurden, auf seinem Internet-Blog.

Ob sie damit noch einmal ihren Ex Liam Hemsworth beeindrucken will? Ganz abgeschlossen scheint sie mit dem 23-Jährigen noch nicht zu haben - sie dankt ihm sogar auf ihrem Album "Bangerz". "Ich hätte dieses Album nicht ohne eine bestimmte Person machen können... Fe, danke, dass du mich inspiriert hast. (P.S.: Ich liebe dich)", steckt im Booklet. "FeFe" ist Mileys Spitzname für Liam.

"Obwohl sie zurzeit sauer ist, sagt sie, dass sie Liam nicht aufgeben wolle und dass er bald darum betteln werde, dass sie ihn zurücknimmt", erklärt ein Insider. "Miley hat Freunden erzählt, dass sie nur mit den Fingern schnippen muss, um sich einen A-List-Lover zu angeln, mit dem sie Liam eifersüchtig machen kann..."

Allerdings ist der Schauspieler gerade so glücklich wie nie! Das freut auch seine Familie. "Sie haben ihn seit langer Zeit nie glücklicher gesehen und sie befürworten das Aus", erklärt ein Freund.

Klingt also, als gäbe es keine zweite Chance für diese Liebe - auch, wenn Miley das vielleicht noch hofft...