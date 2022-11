Meine Scheide riecht eklig!

Dr.-Sommer-Team: Geh zum Arzt!

Liebe Luci,

vor allem der extreme Geruch deutet darauf hin, dass du eine bakterielle Scheiden-Infektion hast. Es kann aber auch eine Pilzerkrankung der Grund für den starken Juckreiz sein. Am besten, du gehst so schnell wie möglich zum Frauenarzt (Gynäkologen), damit du die richtige Behandlung bekommst. Damit sind die Beschwerden schnell wieder weg. Es kann sein, dass dein Freund auch ein Medikament bekommt. Sonst besteht bei einigen Erkrankungen die Gefahr, dass ihr euch beim Sex immer wieder gegenseitig ansteckt. Wenn du bei deinem Arzt anrufst, sage ganz direkt, dass du "akute Beschwerden" hast bzw. wahrscheinlich eine Scheiden-Infektion. Dann bekommst du schnell einen Termin. Das braucht dir übrigens nicht peinlich zu sein. Viele Mädchen und Frauen haben mal so etwas. Und das hat nichts mit fehlender Hygiene zu tun. Übrigens können auch Mädchen diese Beschwerden bekommen, die noch nie Sex hatten. Es braucht sich niemand dafür zu schämen, weil es jedem Mädchen mal passieren kann. Also: Ab zum Arzt. Dann kann dein Freund dich auch bald wieder riechen. Vorher macht mal eine Pause mit Sex. Werde erst Mal wieder gesund.

Alles Gute,

Dein Dr.-Sommer-Team