Meine Schamlippen sind rot und tun weh!

Vera, 15: Seit zwei Wochen habe ich starken Ausfluss und Juckreiz an den Schamlippen. Die Haut ist rot und wund und es tut sehr weh. Aber ich habe Angst, zur Frauenärztin zu gehen. Denn meine Mutter ist auch bei ihr und ich will nicht, dass sie von meinem Problem erfährt. Mein Freund hat auch schon gerötete Stellen an seinem Penis. Kann er das Gleiche haben wie ich? Bitte helft mir!

DR.-SOMMER-TEAM: Dagegen hilft nur ein Medikament!

Du hast vermutlich eine Pilzinfektion, liebe Vera. Die kannst du dir beispielsweise im Schwimmbad oder auf einer Toilette geholt haben. Diese Infektion geht aber nicht von allein weg. Im Gegenteil, das Jucken und Brennen kann sogar noch schlimmer werden. Doch mit dem richtigen Medikament bist du in kurzer Zeit wieder gesund. Du kannst es in der Apotheke kaufen. Oder Du lässt dir eine Salbe, Zäpfchen beziehungsweise Tabletten von deiner Frauenärztin verschreiben, dann kostet dich das nichts. Auch dein Freund muss mitbehandelt werden, sonst steckt Ihr euch immer wieder gegenseitig an. Er kann sich an einen Männerarzt (Urologe oder Androloge) oder auch an seinen Hausarzt wenden. Keine Sorge, alle Ärzte haben Schweigepflicht, natürlich auch deine Frauenärztin. Sie wird deiner Mutter nicht einmal sagen, dass du bei ihr warst.

Liebe Grüße, dein Dr. Sommer-Team

Mehr lesen:

» Ausfluss aus der Scheide: Warum du ihn hast!