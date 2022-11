Meine Schamlippe ist angeschwollen!

Melina, 14: Ich hab totale Angst, weil meine eine Schamlippe irgendwie angeschwollen ist. Sie ist auch viel größer als die andere. Was mach ich denn jetzt?

Dr.-Sommer-Team: Wahrscheinlich verändert sich deine Vulva wegen der Pubertät

Liebe Melina,

viele Mädchen wissen nicht, dass sich das Aussehen der Vulva (Schamlippen und Klitoris) in der Pubertät verändert. Die Schamlippen wachsen bzw. verändern ihre Form und Farbe. Das heißt, vor allem die inneren Schamlippen werden bei einigen Mädchen länger oder dicker, sehen manchmal leicht schrumplig oder angeschwollen aus. Die Hautfarbe an diesen Stellen wird meist etwas dunkler. Die inneren Schamlippen können bis zu 6 cm lang werden, was allerdings selten ist. Aber 2-3 Zentimeter messen sie bei vielen Mädchen. Außerdem können sie asymmetrisch sein. Das heißt, eine sieht anders aus, als die andere - länger kürzer, dicker dünner... . Einige denken, dass sei nicht normal. Sie haben vielleicht bisher nur Mädchen oder Frauen gesehen, deren äußeren Schamlippen die inneren verdecken. Aber es gibt viele Möglichkeiten, wie sich die Vulva eines Mädchens in der Pubertät entwickeln kann. Ändern kannst du daran nichts. Da du keine Beschwerden hast, ist es wahrscheinlich, dass du kein gesundheitliches Problem hast, sondern einfach mitten in der Pubertät bist. Wenn du dir trotzdem Sorgen machst, kannst du dich zusätzlich bei einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt absichern.

Alles Gute für dich.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos zum Thema:

