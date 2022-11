Meine Mutter ist gegen Tampons!

Laura, 14: Seit einem Jahr habe ich meine Periode und benutze Binden. Meine Mutter hat nämlich gesagt: “Wenn Du älter bist, kannst Du Tampons benutzen.“ Aber wieso nicht jetzt? Ist das etwa gefährlich?

Dr.-Sommer-Team: Rede mit ihr, denn auch Du kannst Tampons benutzen!

Liebe Laura,

einige Mädchen und Frauen denken, dass man erst Tampons benutzten kann oder darf, wenn man keine Jungfrau mehr ist – also schon Sex hatte. Aber das stimmt nicht. Mädchen können schon bei der ersten Regel Tampons verwenden, wenn sie wollen. Die Scheide und die natürliche Öffnung des Jungfernhäutchens sind groß genug, dass ein Tampon der Größe „mini“ oder „normal“ problemlos hinein passt. Und das gilt auch, wenn ein Mädchen noch nicht mit einem Jungen geschlafen hat. Es ist also völlig okay, wenn Du zu Deiner Mutter sagst: „Mama, ich hab mich informiert und weiß jetzt, dass ich mit 14 Jahren schon Tampons benutzen kann. Und das möchte ich auch. Kannst Du mir bitte vom Einkaufen welche mitbringen?“ Denn diese Sache kannst Du selber entscheiden, auch wenn Deine Mutter vielleicht nicht ganz damit einverstanden ist. Wenn sie Zweifel hat, dann bitte sie, dass sie sich bei ihrem Frauenarzt/ihrer Frauenärztin richtig informiert – oder zeige ihr unsere Antwort für Dich.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Tampons von Anfang an? Noch mehr Infos!

» Du hast eine Frage an uns? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.