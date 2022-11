Meine Mutter hat ein Kondom bei mir gefunden!

Jesse, 14: Letzens hat meine Mutter mein Zimmer aufgeräumt und in meiner Geldbörse ein Kondom entdeckt. Seit dem schaut sie mich immer so an. Was bedeutet das?

Dr.-Sommer-Team: Rede mit ihr über Deine Privatsphäre!

Lieber Jesse,

es ist Dir peinlich, dass Deine Mutter dieses Kondom gefunden hat. Klar. Denn es war sicher nicht Deine Absicht, dass sie davon erfährt. Oder? Wahrscheinlich seid ihr jetzt beide ein bisschen unsicher, wie Ihr Euch verhalten sollt. Deine Mutter muss ich an den Gedanken gewöhnen, dass ihr Sohn sich für Sexualität interessiert. Und Du musst nun irgendwie damit umgehen, dass Du ihre Blicke jetzt unangenehm findest.

Doch überleg mal: Kann es nicht sein, dass Du ihre Blicke nur deswegen anders empfindest, weil Du Dich etwas vor ihr schämst? Vielleicht guckt sie wie immer. Nur für Dich hat sich eben etwas verändert zwischen Euch. Das geht anderen in Deiner Situation genauso. In einigen Tagen ist dieses merkwürdige Gefühl aber bestimmt verfolgen.

Ob Du mit ihr über den Kondom-Fund reden möchtest, ist Deine Sache. Du musst es nicht, weil Du ja nichts Falsches oder Verbotenes getan hast. Doch es ist vielleicht an der Zeit, dass Ihr mal besprecht, welche Bereiche zu Deiner Privatsphäre gehören. Du bist 14 Jahre alt. Da braucht sie Dein Zimmer nicht mehr für Dich aufzuräumen oder Deine Geldbörse zu checken. Das kannst Du ihr sagen, um Wiederholungen von peinlichen Entdeckungen zu vermeiden. Ob Du schon Sex hast oder nicht – darüber braucht Ihr nicht zu sprechen, wenn Du das nicht willst.

Übrigens ist das Portemonnaie kein guter Ort für die Kondomaufbewahrung. Denn die Verpackung und das Gummi können durch die Geldstücke oder die ständige Reibung beschädigt werden. Hier findest Du Tipps, welche Aufbewahrung sicherer und genauso praktisch ist.

Dein Dr.-Sommer-Team

