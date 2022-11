Meine Mutter findet mich zu fett!

Jenni, 14: In letzter Zeit hab ich immer wieder Stress mit meiner Mutter, weil sie mich zu dick findet. Ich hab nicht die beste Figur, das gebe ich zu, aber ich finde mich nicht zu fett. Es stört mich auch nicht, dass ich nicht dünn bin. Jetzt hat mich meine Mutter zu einem Fitnesskurs für Erwachsene angemeldet. Aber ich will da nicht hin. Aber sie meinte, ich muss da hin, sonst streicht sie mir alles. Ich hab schon versucht mit ihr darüber zu reden, aber sie hört nicht zu und schreit mich an. Wie kann ich ihr vernünftig erklären, dass ich da nicht hin will?

Dr.-Sommer-Team: Das ist verletzend und geht zu weit!

Liebe Jenni,

Du weißt am besten, ob das Verhältnis von Körpergröße zu Gewicht bei Dir noch gesund ist. So wie Du Dich beschreibst, scheinst Du füllig aber nicht richtig dick zu sein. Gut, dass Du damit kein Problem hast und Dir deswegen nicht das Leben schwer machst. Für Deine Mutter scheint das Thema Gewicht eine andere und sehr große Rolle zu spielen. Weißt Du, warum das so ist? War sie mal dick und hat darunter gelitten? Wenn Du sie fragst, erfährst Du vielleicht den Hintergrund für ihr Verhalten. Es kann aber auch sein, dass sie sich einfach Sorgen um Deine Gesundheit macht. Leider ist ihr Versuch, Dir das zu zeigen, alles andere als hilfreich und einfühlsam. Denn sie drückt Dir eine vermeintliche Lösung auf, die gar nicht zu Dir passt. Und dann droht sie noch mit Konsequenzen, wenn Du nicht darauf eingehst. Das ist wirklich nicht fair. Es ist möglicherweise an der Zeit für einen lauten Knall bei Euch zu Hause – beziehungsweise für ein deutliches "Nein" von Deiner Seite! Sie muss verstehen, dass sie Dich in dieser Sache zu nichts zwingen kann. Denn Du musst nicht zu diesem Kurs gehen. Erkläre ihr: "Mama, ich finde es verletzend, wie Du mit mir umgehst. Wenn ich etwas ändern möchte, mache ich das selber. Da helfen auch keine Verbote." Und wenn sie sich aufregt, versuche ganz ruhig zu bleiben. Es ist ihr Problem. Mach es nicht zu Deinem.

Dein Dr.-Sommer-Team

