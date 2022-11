Meine Freundin will mit mir Pornos gucken!

Alina, 13: Meine beste Freundin und ich haben immer viel Spaß miteinander. Das Problem ist: Immer wenn wir vor ihrem Computer sitzen, fragt sie mich, ob wir einen Porno schauen wollen. Weil ich sie nicht verlieren möchte, mach ich das dann mit, obwohl ich es eigentlich echt eklig finde. Habt Ihr eine Idee, wie ich es ihr sagen kann, damit sie nicht ausrastet?

Dr.-Sommer-Team: Sag ihr, dass Du darauf keine Lust hast.

Liebe Alina,

Du hast Angst, dass Deine Freundin Eure Freundschaft beendet, wenn Du "nein" zum gemeinsamen Pornogucken sagst. Du hast sogar Angst, dass sie ausrasten könnte. Hast Du so etwas schon mal mit ihr erlebt? Oder ist es eine Befürchtung von Dir, für die es bisher eigentlich noch keinen Anlass gab? Vielleicht reagiert sie ja ganz anders, als Du es erwartest. Oder? Auf jeden Fall bringt es Dir nur Frust ein, wenn Du nicht mit der Wahrheit rausrückst. Deshalb sag es ganz klar: "Können wir bitte was anderes machen, wenn wir verabredet sind! Ich finde Pornos eklig." Dann weiß sie, woran sie ist. Und Du musst Dir diese Filme nicht länger unfreiwillig angucken. Dafür braucht Deine Freundin Dich nämlich nicht. Sollte sie verärgert reagieren, ist es trotzdem wichtig gewesen, ehrlich zu ihr zu sein. Denn es geht nicht darum, in einer Freundschaft alles mitzumachen, was der andere will. Du musst auch Dir selber treu sein und dazu stehen, was für Dich okay ist und wo Deine Grenzen sind. Tust Du es nicht, werden Deine Grenzen von anderen überschritten. Und das fühlt sich schlecht an. Ein klares "Nein" ist also auch gegenüber Freunden wichtig. Beste Freunde sollten das abkönnen und akzeptieren.

Dein Dr.-Sommer-Team

» Porno: Was ist echt, was nicht?

