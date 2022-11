Meine Eltern schlagen sich!

Andi, 16: Auch wenn es hart klingt, aber ich hasse meine Eltern. Seit Jahren streiten sie ständig und schlagen sich - sogar heftig. Ich hab es selbst schon gesehen. Manchmal passiert es auch mitten in der Nacht. Das können sogar die Nachbarn hören. Ich habe Angst: Das alles zerbricht oder sie sich wirklich etwas Schlimmes antun! Ich habe schon so oft versucht mit ihnen zu reden. Aber auf mich hört keiner, wenn ich etwas sage. Es ist so heftig, dass ich mich in der Schule gar nicht mehr konzentrieren kann. Ich will das alles nicht mehr so. Eigentlich will ich nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Bitte helft mir, dass das aufhört!

Dr.-Sommer-Team: Du brauchst Hilfe und eine Auszeit!

Hallo Andi,

Dich hat es wirklich hart getroffen. So sehr, dass Du von Hass sprichst. Du hasst, was sie tun. Aber hasst Du auch Deine Eltern? Auf jeden Fall bist Du schon viel zu lange dieser schrecklichen Stimmung zu Hause ausgeliefert. Das darf so nicht weiter gehen. Die Situation bei Dir zu Hause scheint so schlimm zu sein, dass schnell etwas passieren muss. Vertraue Dich einem Berater/einer Beraterin in einer Jugendberatungsstelle an. Dort kannst Du gemeinsam mit ihm/ihr klären, welche Hilfen Du bekommen kannst. Da Du noch nicht 18 Jahre alt bist, muss eventuell gemeinsam mit einem Berater vom Jugendamt nach Lösungen gesucht werden. Sie werden auch Gespräche mit Deinen Eltern führen und sich ein eigenes Bild von der Lage zu Hause zu machen. Je nach dem, wie sie die Situation einschätzen, kannst Du vielleicht einen Platz in einer Jugendwohngruppe bekommen. Das muss nicht für immer sein. Kann es aber, bis Du 18 bist! Deine Seele muss eine Chance bekommen, sich wieder zu erholen. Und dafür brauchst Du Abstand. Sicher wirst Du über eine längere Zeit Unterstützung von einem Psychologen brauchen, um die Verletzungen der vergangenen Jahre zu verarbeiten. Den Streit Deiner Eltern kannst Du nicht schlichten. Auch wenn Du es Dir noch so sehr wünschst. Es ist eine Sache zwischen ihnen. Sie müssen sich selber Fachleute holen, die ihnen helfen. So lange sie das nicht tun, kann es bei ihnen keine gute Wendung geben. Und es wird Zeit, dass Du diesem Streit nicht länger ausgesetzt bist. Jetzt ist es wichtig, dass Du für Dich sorgst. Dafür, dass es Dir bald besser geht und Du zur Ruhe kommst!

Wir wünschen Dir alles Gute für Deine Zukunft!

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Hilfe in schwierigen Lebenslagen gibt es hier!

» Beratungsstellen in Deiner Nähe findest Du hier!

» Du hast eine Frage an uns? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!