Meine Eichel juckt!

Jorge, 15: Manchmal juckt es an meiner Eichel. Könnt Ihr mir sagen, was das ist und wie das weggeht?

Dr.-Sommer-Team: Geh zum Arzt!

Lieber Jorge,

auch Jungen können Pilzerkrankungen oder sexuell übertragbare Krankheiten bekommen, die sich durch Juckreiz am Penis beziehungsweise der Eichel bemerkbar machen. Was genau in Deinem Fall die Ursache für das Jucken ist, können wir natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Deshalb hole Dir bitte einen Termin beim Kinder- und Jugendarzt, Deinem Hausarzt oder beim Urologen, um das genau abchecken zu lassen. Wähle den Arzt, dem Du vertraust oder der am schnellsten einen Termin für Dich hat. Denn jeder von ihnen müsste Dir weiterhelfen können.

Normalerweise hilft eine Creme oder ein anderes Medikament schnell, das unangenehme Jucken zu beseitigen. Doch welches Medikament erfolgreich wirkt, kann Dir nur der Arzt sagen. Deshalb quäl Dich nicht länger rum und hole Dir einen Termin beim Doktor. Erkläre bei der telefonischen Anmeldung, dass Du akute "Beschwerden (am Penis) hast", damit Du nicht lange auf Deinen Termin warten musst. Gute Besserung wünscht Dir,

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Was beim Männerarzt passiert!

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.