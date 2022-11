Mein Vater schlägt mich!

Tim, 14: Mein Vater schlägt und tritt mich immer, wenn wir uns streiten. Und das passiert jede Woche. Manchmal hab ich sogar Nasenbluten und richtige Prellungen. Ich bin so verzweifelt. Wisst Ihr, wer mir helfen kann? Das Jugendamt vielleicht?

Dr.-Sommer-Team: Hol Dir Hilfe von Erwachsenen!

Lieber Tim,

was Dein Vater Dir antut, darf auch keinen Fall so weiter gehen. Er darf Dich nicht schlagen oder treten. Auch nicht, wenn Ihr Euch heftig streitet und er sich im Recht fühlt. Hast Du einen Erwachsenen in Deinem Umfeld, dem Du Dich anvertrauen magst? Überleg mal, wer das sein könnte. Denn Du solltest damit nicht länger allein bleiben.

Vielleicht schämst Du Dich oder hast Angst vor dem, was passiert, wenn Du anderen davon erzählst. Doch wenn es Du es für Dich behältst, wird sich nichts ändern. Also trau Dich und wende Dich zum Beispiel an eine Familienberatungsstelle in Deiner Nähe. Dort können Dich Erwachsene unterstützen, die genau wissen, worauf es in Deiner Situation ankommt. Vielleicht kann ein gemeinsames Gespräch mit Deinem Vater schon etwas verändern. Denn er muss dringend lernen, seine Wut nicht an Dir auszulassen. Vielleicht kommt Ihr in dem Beratungsgespräch auch zu dem Ergebnis, dass Du für eine Zeit in einer Jugend-Wohngruppe leben solltest, weil das Leben zu Hause gerade zu belastend für Dich ist. Dann muss das Jugendamt einbezogen werden. Natürlich kannst Du Dich auch gleich an das Jugendamt wenden und fragen, welche Hilfen es für Jugendliche in Deinem Alter und in Deiner Stadt gibt. Bei so einem Gespräch ist es sehr hilfreich, wenn Dir ein Erwachsener zur Seite steht. Das musst Du mit 14 Jahren noch nicht allein hinbekommen. Wir wünschen Dir alles Gute dafür.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

