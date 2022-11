Mein Penis ist schlaff zu klein!

Jannis, 15: Mein Penis ist im schlaffen Zustand sehr klein, im steifen allerdings ganz in Ordnung. Wenn ich jetzt mit meiner Mannschaft duschen gehe, sehen die ja nur den schlaffen Penis, der ja sehr klein ist. Ich hab Angst, dass sie mich dann auslachen. Was kann ich dagegen tun?

Dr.-Sommer-Team: Dein Penis ist ganz normal!

Lieber Jannis,

Du bist ganz sicher nicht der einzige Junge, dessen Penis im schlaffen Zustand eher kurz aussieht. Denn es ist ganz normal, dass der Penis sich etwas zurückzieht, wenn er nicht erregt ist - vor allem unter der Dusche, wenn der Körper etwas friert! Gut zu wissen ist ja, dass er im erregten Zustand eine Länge hat, mit der Du zufrieden bist.

Lass Dich nicht davon verunsichern, dass es auch Jungen gibt, deren Penis schon im schlaffen Zustand recht lang aussieht. Bei ihnen ist es nämlich oft so, dass er bei einer Erektion nicht mehr so viel Länge oder Dicke zulegt, wie es bei Dir der Fall ist. Also wird ein recht langer schlaffer Penis nicht unbedingt ein doppelt so großer steifer Penis. Anders als bei Jungen wie Dir, wo sich die Penislänge von schlaff zu steif schon mal locker verdoppeln kann.

Du kannst also ganz selbstbewusst in die Dusche gehen. Und sollte tatsächlich jemand einen doofen Spruch bringen, lege Dir eine Antwort parat. Zum Beispiel: "Du weißt ja nicht, was für Entwicklungspotenzial er hat!" Oder: "Warum machst Du Dir Gedanken über meinen Penis?" Spätestens bei dieser Frage müsste Dein Gegenüber merken, dass ihn Dein Penis nichts angeht.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Penisgröße! Was ist normal?

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.