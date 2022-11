Mein Freund onaniert so oft!

Selina, 16: Könnt Ihr mir erklären, warum mein Freund sich jeden Tag dreimal einen runter holt wenn ich nicht da bin? Und warum tut er es auch heimlich in der Dusche? Ich hab ihm schon gesagt, dass ich das nicht will.

Dr.-Sommer-Team: Das ist seine Sache!

Liebe Selina,

es gibt viele Jungen und Mädchen, die Selbstbefriedigung (SB) genießen, auch während sie eine Beziehung haben. Und SB unter der Dusche finden eben viele Menschen sehr angenehm und besonders entspannend. Vermutlich tut er es dort auch nicht heimlich, sondern nur in Ruhe. Heimlich kommt es jetzt rüber, weil er es in Deinen Augen nicht tun sollte und es deshalb in Deiner Abwesenheit macht. Versuche zu verstehen, dass er sich nicht selbstbefriedigt, weil Euer Sex ihm nicht ausreicht. Das ist normalerweise nicht der Grund. Sondern er tut es, weil es ihm ein gutes und entspannendes Gefühl gibt. Und zwar vergleichsweise schnell und ohne dabei auf seine Partnerin – also Dich - achten zu müssen. Sondern nur, um sich selber gut zu fühlen. Das ist nicht vergleichbar mit partnerschaftlicher Sexualität. Deshalb brauchst Du es ihm nicht vorzuwerfen. Selbstbefriedigung ist ein Teil seiner Sexualität, der zu seiner Privatsphäre gehört. Wenn Du ihn darin kritisierst, dringst Du in diese Privatsphäre ein. Außerdem wird er ziemlich sicher nicht mit der SB aufhören, auch wenn es Dich stört. Also respektiere diesen Teil von ihm. Sonst wird das Thema zu einer Dauerbelastung oder einem Dauerstreitpunkt zwischen Euch. Wie stehst Du denn zu Deiner eigenen Sexualität? Du hast dasselbe Recht, den Sex mit Dir selbst zu genießen, wie Dein Freund. Probiere es doch mal aus. Vielleicht kannst Du ihn dann besser verstehen.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Selbstbefriedigung! Was daran so gut ist!

» Umfrage: Wie oft machst Du Selbstbefriedigung?

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.