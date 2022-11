Mehrfach-Orgasmus bei Jungen! Geht das?

Ist das normal! Denn klar ist: Wenn das mit dem mehrfachen Orgasmus bei Jungen so einfach wäre, würden es alle Jungen und Männer machen. Da sie das nicht tun, muss ein anderes Rezept für ultimativen Genuss her. Deshalb sei hier noch Mal gesagt: Sex macht am meisten Spaß, wenn es zwei Personen miteinander tun, die sich sehr mögen und gegenseitig gern verwöhnen. Wenn sie einfühlsam und zärtlich sind und auch noch wissen, was der andere mag, wird der Sex auf jeden Fall schön. Wozu dann noch vielen Orgasmen hinterher jagen. Eine kurze oder etwas längere Pause, und es kann wieder weiter gehen. Auch okay. Oder?!