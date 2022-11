Maximum Rock aus Finnland: Lovex!

Aus dem kalten Finnland kommt eine der heißesten Newcomerbands 2007: Lovex! Hier: Clip und Facts!

Düsterer Look, fette Riffs - in ihrer Heimat Finnland werden die Rocker Lovex mit ihrem gutaussehenden Sänger Theon bereits als die Nachfolger der legendären Düsterrocker HIM gefeiert!

Wenn der blondgelockte Lovex-Sänger Theon (geb. 26. Juli 1982) mit dem engelsgleichen Gesicht und seiner sanften und hypnotischen Stimme über die Bühnenbretter tobt, flippen die Girls in der Halle regelmäßig aus!

Gegründet wurden Lovex im Herbst 2001 von Sänger Theon, der zu diesem Zeitpunkt noch Geografie studierte.

Außerdem gehören zu Lovex die Gitarristen Vivian Sin'Amor (geb. 8. September 1981) und Sammy Black (geb. 1. Januar 1982), Bassist Jason (7. Mai 1982), Keyboarder Christian (19. August 1983) und Schlagzeuger Julian Drain (geb. 11. März 1988).

"Guardian Angel" (dt.: Schutzengel) ist der Titel der zweiten Single der sechs Finnen und wird bei uns in Deutschland am 5. Januar 2006 veröffentlicht.

Mit "Guardian Angel" schafften Lovex es ins Halbfinale des Vorausscheidungswettbewerbs für den Eurovision Song Contest 2007. Theon: "Wir wollen nach dem Triumph unserer Landsleute von Lordi 2006 den Erfolg von Rock'n Roll aus Finnland fortsetzen!"

Theon ist überzeugt: "Lovex ist die beste und wird die größte Rock'n Roll-Band der Geschichte!"

Übrigens: Wer mit Lovex direkt plaudern möchte, der kann das am 09.01.07 tun - für diesen Tag ist um 19 Uhr ein Chat mit Theon & Co. auf lovex-music.de angekündigt!