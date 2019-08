Löwe-Girls überzeugen mit Schauspieltalent und Boss-Mood!

Löwe: 23. Juli bis 23. August: Du bist ganz klar auf Karriere programmiert und sehnst dich nach Erfolg und gesellschaftlichem Ansehen! Dein Temperament spornt dich an, aus der Masse herauszustechen, was dich meist in leitende Positionen befördert. Selbstständiges Arbeiten fällt dir nicht schwer und dabei motivierst du auch noch deine Mitstreiter. Egal, in welcher Branche du landest – schon nach kurzer Zeit kannst du die Menschen von deinen Fähigkeiten überzeugen und wirst es schnell auf den Chefsessel schaffen! Die Leidenschaft, die tief in dir brodelt, lässt dich ebenso eine fantastische Schauspielerin oder YouTuberin werden. Auf der Bühne oder vor der Kamera behauptest du dich wie keine andere und überzeugst mit Leistung. Im Scheinwerferlicht fühlst du dich wohl und das merken auch die Zuschauer und überschütten dich mit Beifall und Komplimenten. Dein künstlerisches Talent kannst du auch in der Musik ausleben. Als Mitglied einer coolen Band oder als Musikproduzentin hast du große Erfolgschancen!