Lisa-Marie Schiffner: Tipps für die Fernbeziehung!

Lisa-Marie Schiffner führt eine glückliche Fernbeziehung. Im Interview hat sie uns ihre besten Tipps dafür verraten …

Lisa-Marie Schiffner: Fernbeziehung mit Moritz Garth

Seit Februar 2017 sind Lisa-Marie Schiffner und Moritz Garth schon ein Paar. Von Anfang an führen die Influencerin und der Sänger eine Fernbeziehung. Doch das ist nicht die einzige Hürde, die die beiden überwinden mussten: Viele Leute haben zu Beginn an ihrer Liebe gezweifelt, da die beiden nicht nur ein Altersunterschied von fünf Jahren, sondern auch hunderte Kilometer trennen. Einige wollten ihnen einreden, dass eine Beziehung auf diese Weise niemals klappen könne. Lisa-Maries Tipp: Hört niemals auf Andere, sondern nur auf euer Herz. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Bis heute sind die beiden super happy!

Lisa-Marie Schiffner: Tipps für eine Fernbeziehung

Wer Lisa-Marie Schiffner oder Moritz Garth auf Instagram folgt, wird gemerkt haben, dass die beiden trotz Fernbeziehung total glücklich sind. Während Lisa in Österreich wohnt, verbringt Freund Moritz die meiste Zeit in Berlin, um an seiner Musik-Karriere zu arbeiten. Was ist ihr Geheimnis? „Unsere Beziehung basiert auf Vertrauen“, verrät Lisa-Marie im exklusiven BRAVO GiRL!-Interview auf der GLOW in Berlin. „Bei uns hat jeder noch sein eigenes Leben. Wenn ich ihn vermisse, dann arbeite ich viel, kreiere neue Ideen für meinen Instagram-Account und versuche Dinge zu machen, die mich weiterbringen. Das hilft mir, die Entfernung ein bisschen zu vergessen.“ Ein guter Tipp! Wer sich in Aufgaben stürzt, wird nämlich auch merken, dass die Zeit wie im Flug vergeht und ehe du dich versiehst, liegst du deinem Schatz schon wieder in den Armen. Dieser Tipp gilt übrigens für beide Seiten, verrät Lisa: „Bei Moritz ist es genau so! Wenn wir uns nicht sehen, macht er, was ihm Spaß macht und stürzt sich in seine Musik.“

Lisa-Marie Schiffner und Moritz Gart: Ihre Zukunftswünsche

Es ist wirklich super süß, wie glücklich die beiden zusammen sind. Fans können gar nicht genug von ihren Couple-Pics auf Instagram kriegen. Und einen Vorteil hat die Fernbeziehung laut Lisa-Marie doch: „Man lernt dadurch, die gemeinsamen Momente noch mehr zu schätzen.“ Klar, wenn man jemanden lange nicht mehr gesehen hat, ist immer dieses Kribbeln und etwas Aufregung im Spiel. Trotzdem möchte das junge Paar nicht ewig so weitermachen: „Natürlich ist das gemeinsame Ziel trotzdem irgendwann zusammenzuziehen“, verrät die Instagram-Beauty weiter. Wir hoffen, dass sie sich diesen Wunsch bald erfüllen können und noch lange glücklich bleiben!

