Lil Nas X: Gläubige😇 entsetzt wegen Menschenblut Sneaker 😈

Erst gestern brachte die US-Firma MSCHF einen Sneaker in Kollaboration mit Lil Nas X auf den Markt. Der „Witz“: es ist ein Teufels-Sneaker – und der sorgt für Action und Entrüstung!

Lil Nas X bringt 666 Sneaker

Lil Nas X: In der Sohle des Satan Shoes soll echtes Menschenblut sein MSCHF

Die rot/schwarze Schuh passt perfekt zu Lil Nas X neuestem Musik-Hit „Montero (Call Me By Your Name)“ in dessen Video der Rapper/Sänger mit dem Teufel flirtet. Die Story: Er wird aus dem Paradies verstoßen und rutscht an einer Stripper-Stange aus dem Himmel in die Hölle. Und später gibt’s einen Twerk auf dem Schoß des Teufels. Das aufwendige Video hat bereits nach vier Tagen über 40 Millionen Views auf YouTube – und hat bei Gläubigen einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Passend zu dem teuflischen Video gibt’s jetzt auch die Teufel-Sneaker: In der Sohle sind 60 Milliliter rote Flüssigkeit – in der in jedem Schuh auch ein Tropfen Menschenblut sein soll, „gespendet“ von den Mitarbeitern von MSCHF.

Nike klagt gegen den Teufel-Sneaker

Insgesamt sind 666 Paar Schuhe produziert worden, die in unter einer Minute ausverkauft waren – jedes Paar kostet über 1.000 Dollar. Erwartet werden viel höhere Preise auf dem Reseller Markt. Doch Sneaker-Gigant Nike sind die Teufel-Sneaker von Lil Nas X ein Dorn im Auge: denn die Sohle sieht verdammt aus, wie die weltbekannte Air Bubble aus den Air Max. Die Sorge: „MSCHF und die unautorisierten Satan Shoes sorgen bei Verbrauchern für Verwirrung und stellen einen Zusammenhang zwischen MSCHF und Nike her“, klagt Nike. Einen Zusammenhang, den es nicht gibt. Und auch Gläubige laufen Sturm und regen sich in Kirchen und auf den Sozialen Medien über die Teufel-Schuhe auf. Die Reaktion von Lil Nas X? "Wir leben in Zeiten der Pandemie und von Massen-Shootings – aber die Menschen regen sich über Schuhe auf..." so der Star auf Twitter.

