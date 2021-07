Liebes-Aus bei Nathan Goldblat und Nika Sofie: Was ist der Trennungsgrund?

Nathan Goldblat und Nika Sofie: Social-Media-Stars trennen sich

Über zwei Jahre waren Nathan Goldblat und Nika Sofie ein Paar. Auf Instagram, TikTok und Co. haben sie ihre Fans regelmäßig mit süßem Couple-Content versorgt. Das soll jetzt endgültig vorbei sein. Vor wenigen Stunden verkündete das ehemalige Traumpaar, das sie sich getrennt haben: "Wir müssen mal kurz miteinander reden. Da @nikasofie und ich uns damals dazu entschlossen haben unsere Beziehung öffentlich zu machen, sind wir es euch in gewisser Weise schuldig, euch zu sagen, wie es aktuell bei uns aussieht. Annika & Ich, sind seit einigen Wochen nicht mehr zusammen. Wir haben immer noch Kontakt und haben absolut keine schlechten Gefühle zueinander! Bitte respektiert auch, dass wir uns dazu nicht weiter äußern werden. Stellt bitte auch keine Gerüchte auf mehr als dass es vorbei ist, gibt es schlichtweg nicht zu wissen. Ihr werdet also weiterhin bei uns ganz normale Storys und Posts sehen", postete Nathan auf Instagram.

Trennung bei Nathan Goldblat und Nika Sofie: Fans spekulieren um Trennungsgrund!

Die Trennung von Nathan Goldblat und Nika Sofie ist für viele ein heftiger Schock. Auch Nika postete auf ihrem Profil ein sehr ähnliches Statement. Manche Fans haben schon länger vermutet, dass etwas im Busch ist, da Nika bereits einige gemeinsame Bilder auf ihrem Profil gelöscht hatte. Fans der Social-Media-Stars trauern sehr über die verlorene Beziehung. Was genau der Trennungsgrund ist, haben die beiden nicht verraten und sie wollen auch nicht, dass Fans zu viel darüber spekulieren. Verständlich, dieser Post an sich wird sie sicher viel Überwindung gekostet haben und Spekulationen reißen nur Wunden auf. Unter den Posts melden sich auf viele Stars und Freunde mit aufmunternden Worten. Das Leben ist eben eine Achterbahnfahrt der Gefühle und lenkt gerne neue Spuren ein. Wir hoffen sehr, dass es sowohl Nathan und Nika gut geht. Wir wünschen beiden nur das Beste. ❤️

