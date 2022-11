In den "Wilde Kerle"-Filmen wird Leon gespielt von Jimi Blue Ochsenknecht!

Alter: 16 Jahre

Position bei den Wilden Kerlen: Anführer der Wilden Kerle, Slalomdribbler und Meister der Fallrückzieher

Besondere Eigenschaften: behält auch im größten Chaos einen kühlen Kopf, kann auch mal einstecken

Markenzeichen: hat keine Angst vor der Angst

"In den ersten drei, vier Teilen hat Leon immer dafür kämpfen müssen, dass er der Anführer ist, das braucht er jetzt nicht mehr zu tun, weil die anderen ihn endgültig als Anführer akzeptieren."

Jimi Blue Ochsenknecht kam 1991 zur Welt und stand neben seinem berühmten Vater schon 2000 in der mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichneten Komödie "Erleuchtung garantiert" von Doris Dörrie vor der Kamera, bevor er 2002 in "Die Wilden Kerle" die Rolle des Leon übernahm, für die er als bester Filmdebütant mit dem UNDINE AWARD ausgezeichnet wurde. Zwischendurch stand Jimi Blue unter anderem für den TV-Piloten "König" vor der Kamera und synchronisierte den Geißenpeter in dem Zeichentrickfilm "Heidi". 2005 erhielt er den BROVO OTTO in Bronze in der Kategorie "Kinostar männlich" und 2006 sogar in Silber. Im Sommer 2007 stand Jimi Blue nicht nur zum fünften Mal als Leon für DWK 5 vor der Kamera, er übernahm auch die Hauptrolle in Mike Marzuks "Sommer", einer Teenager-Komödie mit Starbesetzung und viel Musik, die ebenfalls von SamFilm produziert und von Walt Disney Studios in die Kinos gebracht wird. Zudem wurde ihm auf der Jugendmesse YOU der JETIX AWARD für den "coolsten TV-Star" verliehen. Jimi Blue begann schon früh, Saxophon und Geige zu spielen. Schlagzeug, Gitarre und Klavier kamen später dazu. So wundert es nicht, dass im Oktober 2007 seine Single "I'm Lovin'...(l. r. h. p.)" auf den Markt kam und einen ersten Vorgeschmack auf sein im November erschienenes Debütalbum "Mission Blue" gab, einer frischen Mischung aus Pop, R'n'B, HipHop und Dance. In seiner Freizeit ist Jimi Blue mit Leidenschaft in den Bergen unterwegs, egal ob auf Skiern, Snowboard oder dem Mountainbike.

