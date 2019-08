Laptoptasche von Sandqvist in Designer-Optik

Im angesagten Design bezaubert der Rucksack von Sandqvist. Sandqvist Taschen sind super Leichtgewichte und sind daher super bequem zum Tragen. Achtung, dieser Rucksack ist nur für wenig Schulsachen geeignet, wenn du also mal nicht so viel mitschleppen musst, ist er perfekt. Bei dieser Sandqvist Stig Laptoptasche SQA1030 kannst du, wie der Name schon verrät, easy dein Notebook oder dein Tablet unterbringen. (Stig Laptoptasche SQA 1030, von Sandqvist, ca. 109 Euro)