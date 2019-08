Du suchst einen coolen Rucksack, den nicht jeder hat? Und in dir steckt ein kleiner Revoluzzer? Tadaa, dann bist du hiermit fündig geworden. Der Schriftzug "Skateboarding is not a crime" ist nicht nur für Skater und Skaterinnen ein Hit. Mit diesem Rucksack von Herschel kriegst du sicher coole Komplimente. (Skateboarding is not a crime, Herschel, ca. 60 Euro)