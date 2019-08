Dieser superpraktische Rucksack der schwedischen Marke Fjällräven ist mega angesagt. Egal ob in blau, gelb, lila oder rosa – gefühlt will ihn jeder! Kein Wunder, ist dieser Rucksack universell einsetzbar. Als Schulranzen verleiht er jedem Outfit den gewissen Kick. We love! Fun-Fact: Wusstest du, dass Fjällräven auf schwedisch Polarfuchs heißt? Darum ist der Fuchs auch Teil des Logos. (Fjällräven Kanken in rosa, von Fjällräven, ca. 90 Euro)