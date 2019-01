BRAVO: Gibt es denn nichts, was euch am anderen nervt? Matt Oh doch! Sie hat einen Sauberkeitsfimmel! LaFee:: Und das nervt? Matt (lacht): Na ja, eigentlich ist es ja ganz cool, dass du immer mein Zimmer aufräumst! Aber ich stehe neben dir immer wie ein Dreckschwein da! LaFee: Dafür nervt es mich, dass es bei dir fünf Minuten, nachdem ich aufgeräumt habe, wieder aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Krass!