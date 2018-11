Kylie Jenner: Wird Stormi jetzt YouTube Star?

Bekanntlich fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. Strebt nun auch Kylie Jenners Tochter Stormi Webster eine YouTube-Karriere an?

Kylie Jenner mit Baby Stormi auf Tour

Was für ein Mutter-Tochter-Gespann. Kylie Jenner und Stormi Webster sind mit Abstand das süßeste Duo überhaupt. Derzeit sind die Unternehmerin und ihr Baby mit Kindesvater Travis Scott auf Tour. Der Rapper tourt derzeit mit "ASTROWORLD – WISH YOU WERE HERE TOUR" durch ganz Amerika und hat seine beiden liebsten Mädels zur Unterstützung dabei. Natürlich darf Stormi mit ihren 9 Monaten noch nicht in die Halle, jedoch sieht sich die kleine Maus ihren Papa über einen Bildschirm an. In einem Post auf Instagram teilt der stolze Papa ein mega süßes Video seines Sprösslings. Als Stormi ihren Daddy auf der Bühne entdeckt gibt es kein Halten mehr. Sie tanzt, quiekt völlig außer sich und wackelt mit dem kleinen Windel-Po zur Musik. So unglaublich süß.

Kylie Jenner macht YouTube-Star aus Stormi

Und auch Mama Kylie ist mächtig stolz auf ihren kleinen Liebling und präsentiert diesen sogar in einem YouTube-Video. Eigentlich wollte Kylie ihren Followern nur zeigen, wie sie sich auf Tour schminkt und für die Show fertig macht. In dem Make-Up-Tutorial passiert einige Minuten nichts, bis plötzlich Stormi erscheint. Die frisch gebackene Mama holt ihr Mädchen mit ins Video als diese aus ihrem Mittagsschlaf erwacht. Mit schlaftrunkenen Augen und diesen unglaublich süßen Pausbäcken wird Stormi zum Star dieses Videos. Unter dem YouTube-Clip kommentieren Fans: "OMG! Stormi stiehlt Kylie die Show. Sie ist sooooo süß" und "Das mit Abstand hübscheste Baby überhaupt". Wir teilen die Meinungen und hoffen demnächst mehr von Baby Stormi zu sehen.

