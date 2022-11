Kondommarken! Welche ist am sichersten?

Kondome sind sichere Verhütungsmittel - vorausgesetzt, dass sie richtig benutzt werden und ihre Qualität stimmt. Dabei solltest Du darauf achten, dass das Kondom Deiner Wahl ein sogenanntes CE-Zeichen auf der Packung hat.

Die Kondome, die Du hier in Deutschland in Geschäften oder in der Apotheke kaufen kannst, müssen alle ein CE-Zeichen haben. Das heißt, sowohl teure als auch günstige Produkte erfüllen die strengen Anforderungen, wenn sie mit diesem Zeichen versehen sind.

Wichtig ist natürlich auch, dass das Haltbarkeitsdatum auf der Packung noch nicht überschritten ist und das Kondom bis zu seinem Einsatz richtig gelagert wurde. Das heißt, es sollte keinen sehr hohen Temperaturen ausgesetzt oder nicht in der Tasche von spitzen Gegenständen beschädigt worden sein.

Damit es sicher schützt, ist außerdem die richtige Größe wichtig und die korrekte Anwendung. Hast Du alles beachtet, bist Du mit einem Kondom sicher vor einer Schwangerschaft und vor sexuell übertragbaren Krankheiten geschützt.