Kondome! Worauf es ankommt!

Das Dr.-Sommer-Team erklärt, worauf Du bei Kondomen achten musst, damit Du sicher geschützt bist!

Kondome schützen sicher vor einer ungewollten Schwangerschaft und vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Damit auch Du Dich sicher schützen kannst, musst Du einige Dinge beachten. Wir erklären es:

» Kondome müssen gut passen!

Nur ein gut passendes Kondom sitzt auch gut und fühlt sich gut an. Ein zu kleines geht entweder nicht drüber zu streifen oder es drückt. Und ein zu großes Kondom kann sehr leicht abrutschen. Deshalb ist es wichtig, dass ein Junge die passende Größe für sich findet. Die passende Größe findest Du, in dem Du ein mal um den Penis herum misst und die Zahl durch zwei teilst. Dann hast Du die Zahl in Millimetern, die auf der Kondompackung stehen muss, damit es Dir passt. Farbe, Geschmack und Noppen oder keine? Das ist eine Frage der persönlichen Vorliebe!

» Kondome dürfen vorher ausprobiert werden!

Wenn Du unsicher bist, ob Du die richtige Größe gefunden hast, probiere ein Kondom aus der Packung vorher an. So weißt Du gleich, wie es am besten geht. Dann wird es Dich beim Überziehen vor dem Sex nicht mehr ablenken oder stressen. Wichtig: Kondome dürfen natürlich nur EINMAL erwendet werden!

» Kondome müssen "noch gut" sein!

Das heißt: Das Haltbarkeitsdatum sollte nicht überschritten werden. Sonst könnte das Kondom kaputt gehen. Außerdem sollte das Kondom vor der Verwendung richtig gelagert worden sein. War es vor dem Sex ein halbes Jahr lang zur Aufbewahrung im Portemonnaie, kann es sein, dass es beschädigt wurde. Auch Hitze kann das Gummi schwächen. Tipp: Das neue Kondom in einer kleinen Box oder in der Schublade lagern, anstatt in Hosentasche oder Geldbörse. Es gibt von einigen Herstellern schon dezente Dosen aus Aluminium, in denen die einzelnen Kondome auch in der Handtasche nicht auffallen.

» Gummis müssen richtig übergerollt werden!

Die richtige Anwendung wird hier mit Bildern erklärt!