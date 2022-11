Kondome kaufen!

Kondome gibt es zum einen in Drogerien, dem Supermarkt, Apotheken oder auch an Tankstellen. Je größer das Geschäft ist, desto größer ist oftmals die Auswahl. Apotheken können außerdem oftmals besondere Größen oder Produkte bestellen, wie nicht in Drogerien erhältlich sind.

Darüber hinaus gibt es noch Automaten, die entweder frei aufgestellt sind oder in den Toilettenräumen vieler Restaurants und anderer gastronomischer Bertriebe oder auch Kaufhäuser hängen.