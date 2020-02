Klimawandel: Gibt es bald keine Schokolade mehr?

Der Klimawandel hat Folgen auf den Kakaoanbau

In etwa 30 Jahren wird es nach dem heutigen Forschungsstand unter dem fortschreitenden Klimawandel kaum noch Kakaobäume geben. Vor allem im Westen Afrikas sind bereits heute immer mehr Kakaoanbaugebiete von niedrigeren Erträgen betroffen. Aufgrund der immer schlechteren Klimabedingungen geraten die Bäume unter Stress: Sie erhalten keinen Regen, wenn sie ihn benötigen und werden später im Jahr mit zu viel Regen fast schon überflutet.

Viele Menschen sind vom Kakao abhängig

Zu hohe Temperaturen, Dürren und Überschwemmungen - Die Wetterextreme sind ein Zeichen für das gegenwärtige und weiter fortschreitende Durcheinander des Klimas. Zusätzlich werden die Kakaobäume anfälliger für Pilzinfektionen und die wachsende Anzahl der Schädlinge hat mitunter leichtes Spiel. Eine erschreckende Lage - nicht nur für die Bauern, die somit um ihre Existenz kämpfen müssen. Weltweit leben rund 50 Millionen Menschen in Westafrika und anderen Ländern von der Kakao- und Schokoladenindustrie.

Können wir die Schokolade retten?

Allein die Elfenbeinküste und Ghana produzieren inzwischen rund die Hälfte des gesamten Kakaos weltweit. Wenn der Klimawandel weiter so rasant fortschreitet, kann der Kakaobedarf irgendwann nicht mehr gedeckt werden. Bis zu zwei Millionen Tonnen Kakao werden u.a. in der Schokoladen-Produktion in den nächsten 30-50 Jahren fehlen. Kakao ist und bleibt also kostbar. Besser wir engagieren uns für unsere Umwelt und fordern die Politik zum Handeln auf! Dann können wir auch wieder beherzt unsere Lieblingsschoki genießen - ohne faden Beigeschmack.

