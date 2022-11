Kinderstars heute: "Lizzie McGuire"-Star Hilary Duff

Hilary Duff hat ihr zauberhaftes Lächeln bis heute behalten. In den 2000-ern wurde sie damit zum Teenie-Idol – und natürlich auch mit ihrer Rolle in "Lizzie McGuire". Aktuell arbeitet die Schauspielerin sogar an einem Revival der Serie. Oh yes, Träume werden wahr! Hilary Duff ist privat außerdem mit Matthew Koma verheiratet und hat bereits drei Kinder. Zwei mit Ehemann Matthew und eins aus ihrer ersten Ehe mit Mike Comrie.