Keine Lust auf Sex? Was hilft. . .

Jungen haben immer Lust auf Sex! Das ist ein Vorurteil - hält sich aber hartnäckig. Genau wie Mädchen gibt es auch bei Jungen Tage oder Momente, an denen im Bett nichts läuft. Wir sagen Dir, woran das liegt und was Du dagegen machen kannst - wenn Du willst!

Es kann viele Gründe haben, warum jemand an alles mögliche denkt - nur nicht an Sex. Allein kein Thema. Aber bei Paaren? Wenn einer Lust hat und der andere nicht, kann das schon Mal zu Spannungen führen. Dann ist es gut zu wissen, wie der Körper tickt. Was bringt die Lust in Schwung? Was sind echte Lustkiller? Und wie gehen Dein Schatz und Du mit unterschiedlichen Bedürfnissen um. Darüber erfährst Du hier mehr. . .

Die Macht der Hormone!

Hormone beeinflussen unsere Stimmung mehr, als viele glauben wollen.

Bei Mädchen ist es zum Beispiel so: Nach der Regel bis zu den Tagen um den Eisprung, haben Mädchen eher Lust auf Sex, als an den Tagen vor der Regel. Das hat mit der schwankenden Menge an Östrogenen (Hormone) zu tun. Mädchen die hormonell verhüten, spüren diese Veränderung nicht so deutlich, wie die anderen Mädchen. Wenn Jungen und Mädchen wissen, in welcher "Phase" das Mädchen ist, erklärt das manchmal die unterschiedlichen Bedürfnisse.

Richtig Lust auf Sex macht das Hormon Testosteron, das besonders auf Jungen in der Pubertät einprasselt. Deshalb haben Jungen häufig öfter Lust auf Sex und sind leichter erregbar, als Mädchen. Aber auch Mädchen bilden dieses Hormon. Vor allem rund um den Eisprung kurbelt es auch die weibliche Lust an. Achte Mal drauf, wann Du/Deine Freundin besonders oft Lust auf Sex hast/hat. Das könnte Dein Tag sein- auch im nächsten Monat:-)

Die Bedeutung von Sicherheit!

Sicherheit ist ein extrem wichtiges Gefühl, wenn wir uns jemandem annähern. Frag Dich also: Bin ich sicher? Das kann sich auf viele Bereiche beziehen. Hier sind ein Paar Fragen, deren Antwort sich auf Deine sexuelle Lust auswirken können:

» Bin ich wirklich bereit!

Lust entsteht erst, wenn Du weißt: Ich will es jetzt! Ich bin bereit! Also warte diesen Moment ab. Wenn Du noch nicht so weit bist, ist es kein Wunder, dass Du kein Verlangen nach Sexualität in Dir spürst Lass Dir Zeit, bis Du Dir sicher bist!

» Meint er/sie es ernst mit mir?

Vielen Jungen und Mädchen ist es wichtig zu wissen: Ich schlafe mit der/dem Richtgen und nicht mit irgendjemandem. Sie können sich Sex ohne verliebte Gefühle auf beiden Seiten nicht vorstellen. Landet so ein Junge oder Mädchen (aus versehen) mit jemandem im Bett, der nur Sex will, kann nichts laufen. Klar, oder? Da helfen auch keine intimen Berührungen! Dann heißt es: Nicht mit mir!

» Kann ich auch nicht schwanger werden?

Sicherer Schutz vor Schwangerschaft und sexuell übertragbaren Krankheiten entspannt! Das heißt umgekehrt: Wer Angst hat schwanger zu werden, kann sich nicht 100prozentig entspannen. Das stört natürlich das Lustempfinden. Also: Rechtzeitig für sichere Verhütung sorgen. Hier gibt es die wichtigsten Infos über sichere Verhütung!

» Will er/sie auch "nur" Sex?

Gerade bei One Night Stands kommt es vor, dass beide einfach nur Sex wollen. Bekommt einer das Gefühl, dass der andere doch verliebt ist und mehr will, kann das auch die Lust auf Sex stören. Also am besten vorher klären: Ich will nur Sex! Wie ist es bei Dir?

Sie größten Stressfaktoren!

Die Liste von möglichen Störungen ist lang, die einem die Lust auf Sex verderben können oder sie gar nicht erst entstehen lassen. Hier ein Paar Beispiele:

» Menstruation

» Stress in der Schule/mit Eltern/Freunden. . .

» Sorgen, Kummer, Streit

» Angst vor Schwangerschaft

» Angst vor Schmerzen

» Ungute Umgebung (ungemütlich, unbequem, schmutzig, stinkend, ungeschützt, nicht allein. . .)

» Unwohlsein (Kopfschmerzen, sich stinkig fühlen, Gefühl krank zu werden, frieren...)

» Angst vor Störungen durch Geschwister oder Eltern

» Die Eltern sind gegen Sex und drohen mit Ärger

Die Lösung: Der Stress muss weg! Nicht alles lässt sich aus der Welt räumen. Aber Du solltest mit Deinem Partner darüber sprechen, was los ist.

Vieles lässt sich ändern, wenn Du es aussprichst: Um sichere Verhütung könnt ihr Euch kümmern. Zeit, um nötigenfalls die Tür abzuschließen, solltet Ihr Euch nehmen. Wer erst duschen möchte, sollte das sagen und machen. Und so weiter.

Wenn Du Probleme hast, erzähle dem anderen davon. Wenn Du es Deinem Freund/Deiner Freundin anvertraut hast, ist es oft schon etwas leichter. Und der andere weiß zum Beispiel: Heute braucht er/sie eine liebevolle Umarmung und ein offenes Ohr zum zuhören. Oder etwas Ablenkung. Und auch wenn ich Lust auf Sex habe, werde ich jetzt nicht drängeln. Solange es kein Dauerzustand ist, muss das okay sein!

Drängeln bringt also gar nichts - außer noch mehr Stress!

Es bringt keinen Spaß!?

Wenn Deine sexuellen Erfahrungen bisher keine schönen Erlebnis für Dich waren, ist es klar, dass Dir die Lust vergangen ist. Aber gib nicht auf. Jeder kann schöne Sexualität erleben. Aber Du musst erst herausfinden, was Dir gefällt. Das muss jeder. Bei einigen klappt es gleich. Andere probieren etwas länger, bis sie herausfinden, wie sie Lust entwickeln und genießen können.

Schritt 1:

Lass Deinen Freund/Deine Freundin wissen, was schön ist und was nicht. Er/sie ist kein Hellseher.

Schritt 2:

Bei Dr. Sommer gibt es jede Menge Tipps für Jungen und Mädchen zu diesem Thema. Nimm Dir Zeit und schau nach: Was könnte für Dich allein spannend sein und was willst Du Mal mit Deinem Schatz ausprobieren?

Schritt 3:

Wenn Du überhaupt nicht weiter weißt, kann es ein, dass Dir fachliche Hilfe weiter hilft. Wende Dich zum Beispiel an eine Beratungsstelle der "pro familia" und frage nach, wo es in Deiner Stadt eine gut Sexualberatung gibt. Das hat schon vielen Jungen und Mädchen geholfen. Dorthin können auch Jugendliche gehen, deren Freund oder Freundin keine Lust auf Sex hat. Das kann auch ein Problem werden!

Wenn einer nicht will. . .

Du willst nicht:

Sag es so, dass Dein Schatz es auch annehmen kann. Also bitte nicht sagen:"Fass mich nicht an." Oder:"Lass mich!" Sondern lieber: Ich bin heute nicht gut drauf. Mir wäre lieber, wir kuscheln nur und ich erzähl Dir, was bei mir los ist."

Mehr Tipps, wie Du liebevoll "nein" sagst, gibt es hier!

Er/sie will nicht:

"Keine Lust auf Sex" heißt nicht automatisch "Keine Lust auf dich!" Also nimm ein "nein" nicht gleich persönlich! Oft hat es nicht mit dem Partner zu tun, sondern mit den Umständen. Deshalb müsst Ihr drüber reden. Wenn Ihr gegenseitig wisst, warum der andere gerade keinen Sinn für Sexualität hat, können beide besser damit umgehen. Denn es ist leichter ein "nein" zu akzeptieren, wenn der andere weiß warum. Es kann sein, dass nach einer Aussprache die Welt schon wieder ganz anders aussieht. Vielleicht ist Dein Freund/Deine Freundin sogar wieder für Zärtlichkeiten empfänglich. Aber langsam. Nichts überstürzen. Hier heißt es: Fingerspitzengefühl zeigen.

Es ist aber auch wichtig dem anderen zu sagen:"Ich hab Lust auf Dich. Lass mich wissen, wann es für Dich wieder okay ist." Wenn die Pausen zu lang werden, kann das ein Zeichen sein, dass etwas nicht stimmt. Wenn einer von beiden dauerhaft keinen Sex will, aber der andere schon, könnt Ihr nicht drüber hinweg sehen. Dann seid ehrlich miteinander und klärt: Was ist los?