Keine Erregung bei der SB!

Nina, 13: Ich werde bei der Selbstbefriedigung einfach nicht erregt. Ich hab schon alles ausprobiert. Aber wenn ich mich am Kitzler berühre, spüre ich einfach nichts. Ich hab Angst, dass das später beim Sex auch so sein könnte. Was kann ich tun, damit ich auch erregt werde, außer zum Frauenarzt zu gehen?

Dr.-Sommer-Team: Das geht nicht wie auf Knopfdruck!

Liebe Nina,

Du erkundest gerade neugierig Deinen Körper, wie es viele Jugendliche in Deinem Alter tun. Und scheinbar hast Du dabei bereits versucht, Dich durch das Berühren der besonders empfindsamen Körperstellen sexuell zu erregen. Doch Berührungen allein reichen oft nicht, um dem Körper erregende Gefühle zu entlocken.

Nicht ohne Grund heißt es: "Guter Sex beginnt im Kopf." Denn egal, ob Du Sex mit einem Partner oder mit Dir selbst hast, muss erst mal die Lust darauf entstehen. Das geht besonders gut, in dem Du Dir eine aufregende Situation vorstellst – etwas, was Du schon in Gedanken erregend findest. Dann kurbeln diese Fantasien Deinen Körper und Dein Lustempfinden an. Und auf diese Weise, werde sich auch Deine eigenen Berührungen anders anfühlen, als wenn Du Dir einfach vornimmst: Jetzt will ich mich selbst befriedigen.

Zugegeben: Anfangs kann es ein bisschen dauern, bis Du bei der Selbstbefriedigung den Dreh dafür rausfindest. Aber spätestens wenn Du Dich zum Beispiel verliebt hast oder für einen Jungen schwärmst, wird es Dir viel leichter fallen. Dann sind so viele Glückshormone in Dir, dass sich solche Fantasien und schöne Gefühle bei den Gedanken an einen Jungen von selber ergeben.

Warte es etwas gelassener ab, statt Dir jetzt selber Stress damit zu machen. Wenn es mit 13 Jahren noch nicht klappt mit der SB, geht es eben später los. Da ist einfach jeder Mensch anders.

Dein Dr.-Sommer-Team

