Kein Sperma beim Orgasmus!

Fadi, 13: Wenn ich mich selbstbefriedige, spüre ich den Orgasmus ganz deutlich. Aber es kommt kein Sperma raus. Ist das normal oder muss ich irgendwann aufhören zu rubbeln, damit das Sperma kommt?

Dr.-Sommer-Team: Das nennt man trockenen Orgasmus!

Hallo Fadi,

schon kleine Kinder haben die Fähigkeit, einen Orgasmus zu bekommen. Doch erst wenn die Geschlechtsreife einsetzt, wird dabei auch Samenflüssigkeit ejakuliert. Einige wenige Jungen bilden schon vor dem ersten Samenerguss ein Sekret, das noch keine Samen enthält. Häufig ist es jedoch so, dass Jungen vor der Pubertät einen sogenannten trockenen Orgasmus haben. Und so scheint es auch bei Dir zu sein. Wann Du zum ersten Mal einen richtigen Samenerguss haben wirst, ist vom Stand Deiner Entwicklung abhängig. Wahrscheinlich wird es bald losgehen. In Deinem Alter haben etwa zwei Drittel der Jungen schon den ersten Samenerguss erlebt. Mit 14 Jahren sind es etwa 80 Prozent und bis 15 Jahren sind fast alle so weit. Also mach Dir keine Sorgen, dass etwas nicht stimmt oder Deine Technik bei der Selbstbefriedigung nicht richtig ist.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Sperma: Spritz oder fließ es raus?

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

» Alle Infos zum Thema Orgasmus findest Du hier!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.