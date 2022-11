Keanu Reeves: Heimliche Hochzeit!

Der Schauspieler hat alle Paparazzi erfolgreich ausgetrickst!

In letzter Zeit hatte man Keanu Reeves ja so einige Affären angedichtet, vorwiegend mit Filmpartnerinnen.

Zusammen mit der 19 Jahre älteren Diane Keaton drehte er "Was das Herz begehrt" - und soll was mit ihr gehabt haben. Am Set zu seinem neuen Film "Il Mare" soll es zwischen Keanu und Kollegin Lynn Collins gefunkt haben.

Und jetzt die große Überraschung: Laut "kino.de" hat Keanu Reeves schon im Mai seine Verlobte Autumn Mcintosh geheiratet! Still und heimlich gaben sie sich im Kreis ihrer Freunde das Ja-Wort und feierten ganz bescheiden in einem kleinen Restaurant.

Bis zu diesem Happy End war es allerdings ein schwieriger Weg: Keanu und Autumn waren wohl vor zehn Jahren schon mal zusammen, aber jetzt erst funkte es wieder zwischen ihnen. Ein Glück für Keanu, der sehr lange unter dem Unfalltod seiner Freundin Jennifer Syme litt.

