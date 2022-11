Kann sie von Oralsex schwanger sein?

Simon, 15: Meine Freundin hat mir neulich einen geblasen und das Sperma runter geschluckt. Jetzt wollte ich wissen, ob sie davon schwanger geworden sein kann. Könnt ihr mir das sagen?

Dr.-Sommer-Team: Nein. Nicht in Eurem Fall.

Hallo Simon,

ein Mädchen kann immer dann schwanger werden, auch beim Oralsex, wenn Samenflüssigkeit an oder in die Scheide gelangt und das Mädchen nicht hormonell verhütet. Wenn sie das Sperma runter geschluckt hat, kann also nichts passiert sein. In einem Fall ist jedoch Vorsicht geboten: Wenn sie Dein Sperma in dem Mund bekommt, ihr Euch küsst und Du sie gleich danach ebenfalls oral befriedigst. Dann ist es theoretisch möglich, dass Ihr die Spermien von Mund zu Mund übertragt und sie in die Scheide Deiner Freundin gelangen. Und dann kann eine Schwangerschaft entstehen. So wie Du es beschreibst, ist das ja aber nicht passiert. Also: Keine Sorge!

Dein Dr.-Sommer-Team

