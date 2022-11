Kann eine zu enge Vorhaut reißen?

Benno, 13: Wenn mein Penis nicht steif ist kann ich meine Vorhaut zurückziehen. Wenn er aber steif ist, dann tut das sehr weh. Was soll ich tun? Und: Kann die Haut auch einreißen, wenn ich mit einem Mädchen schlafe?

Dr.-Sommer-Team: Ja, wenn sie zu sehr gedehnt wird!

Lieber Benno,

es kann tatsächlich sein, dass eine zu enge Vorhaut durch die Beanspruchung beim Sex oder auch bei der Selbstbefriedigung reißt. Deshalb geh besser zu einem Facharzt und lass Dich beraten, welche Behandlung für Dich die richtige sein kann. Der richtige Facharzt ist in diesem Fall der Urologe. Nicht immer ist eine Beschneidung der Vorhaut erforderlich. Manchmal ist sie jedoch die einzige Möglichkeit, damit es später keine Probleme gibt. Wenn Du jetzt noch keine Freundin hast, kann das auch noch warten. Andererseits solltest Du zumindest die Untersuchung nicht auf die lange Bank schieben. Denn ohne einen fachlichen Rat, machst Du Dir sonst vielleicht unnötig Sorgen. Also hole Dir gleich einen Termin. Vielleicht kennt Dein Vater oder Onkel schon einen Urologen, den er Dir empfehlen kann. Oder Du schaust mal bei der Urologen-Suche nach einem Arzt in Deiner Nähe.

Dein Dr.-Sommer-Team

