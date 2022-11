Jetzt auf DVD: Drachen, Schweine, Abenteuer!

DVD-Start: 02. Februar 2006 Laufzeit: Ca. 86 Minuten FSK: ab 6 Jahren Sprachen: Deutsch Untertitel: Deutsch für Hörgeschädigte Extras der Einzel-DVD: Making-of, Blick hinter die Kulissen, Schweinedressur, Interviews, und Infos über die Darsteller Zusätzliche Extras der Doppel-DVD als Premium Edition: Stunts, Entstehung der Spezialeffekte, Einblicke in die Arbeit von Kameramann, Kostümdesigner, Maskenbildner etc.

Kurzinhalt: Schmied Mime fischt Findelkind Siegfried samt Bastkörbchen aus dem Fluss und kümmert sich von da an rührend um den Kleinen. Das Problem: Siggi entwickelt übernatürliche Kräfte - aber sein Verstand bleibt der eines Kleinkindes. Deshalb geht in seinem Heimatdorf auch so einiges zu Bruch. Eines Tages ertappt Siegfried die schöne Kriemhild, wie sie im Wald hinter einen Busch pinkelt. Er verliebt sich unsterblich - diese Liebe ist allerdings leider recht einseitig. Zur Freude der anderen Dorfbewohner macht sich Siggi zusammen mit seinem besten Freund, einem Schwein, auf den Weg zu Kriemhilds Burg. Ein gefährliches Pflaster für Siegfried und sein Schwein: Während das Ferkel vor dem Fleischer flieht, landet Siggi in der Arena, wo er gegen den fiesen Hagen kämpfen muss. Kann er durch einen Sieg doch noch Kriemhilds Herz erobern, oder muss er noch schnell einen Drachen erledigen - die Antwort gibt's jetzt auf DVD!