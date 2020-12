Widder (21.03. – 20.04.)

Das Jahreshoroskop 2021 für das Sternzeichen Widder iuliiawhite - stock.adobe.com

Deine Mood: Auf einmal hast du total viel Energie und Lust auf etwas Neues. Deshalb wirst du die Dinge selbst in die Hand nehmen und viele Wow-Momente erleben.

Liebe/Freundschaft: Im März wird es knistern! Der Junge, den du schon länger anhimmelst, bemerkt dich endlich. Es könnte eine Lovestory werden. Pass nur auf, dass du deshalb deine BFF nicht vernach­lässigst. Diese Sternzeichen passen zu dir: Jungfrau, Waage.

Deine Highlights: März, April und der August sind deine Glücksmonate. Du wirst aus dem Strahlen nicht mehr herauskommen.

GiRL!-Tipp: Lass dich nicht unterkriegen, falls mal nicht alles nach Plan läuft. Es wird sich trotzdem für dich zum Positiven entwickeln.

Stier (21.04. – 20.05.)

Das Jahreshoroskop 2021 für das Sternzeichen Stier iuliiawhite - stock.adobe.com

Deine Mood: Du wirst endlich das Gefühl haben, bei dir selbst angekommen zu sein. Das strahlst du aus: Selbstbewusstsein pur!

Liebe/Freundschaft: Deine neue Power-Ausstrahlung wird viele Boys anziehen. Ab April geht’s los, du wirst dich vor Verehrern kaum retten können. Entscheide dich für die Person, neben der sich alles leicht anfühlt. In diesem Jahr wirst du viele neue Freunde kennenlernen. Vergiss deine alten Freunde aber nicht. Diese Sternzeichen passen zu dir: Fische, Krebs.

Deine Highlights: Im April, Juni und November wirst du ganz viele Spaß-Momente erleben.

GiRL!-Tipp: Gönn dir ruhig mal eine Me-Time! Das wird dir helfen, Dinge entspannter zu sehen.

Zwillinge (21.05. – 21.06.)

Das Jahreshoroskop 2021 für das Sternzeichen Zwillinge iuliiawhite - stock.adobe.com

Deine Mood: Du wirst ziemlich kuschelig unterwegs sein und viel Geborgenheit und Nähe brauchen.

Liebe/Freundschaft: So, wie die Sterne stehen, wirst du auch sehr bald jemanden zum Kuscheln finden. Im Frühjahr wird jemand dein Herz erobern und du seins! In der Clique gibt’s gegen Ende des Jahres ein paar Zickereien. Misch dich lieber nicht ein, die werden das unter sich klären. Diese Sternzeichen passen zu dir: Widder, Löwe.

Deine Highlights: Im Februar, September und November wirst du die Zeit deines Lebens haben.

GiRL!-Tipp: Stress dich nicht dabei, perfekt sein zu wollen! Gerade Schwächen machen jemanden besonders.

Krebs (22.06. – 22.07.)

Das Jahreshoroskop 2021 für das Sternzeichen Krebs iuliiawhite - stock.adobe.com

Deine Mood: Gleich zu Beginn des Jahres wird dir ein Stein vom Herzen fallen: Etwas, was dich lange gestresst hat, ist plötzlich nicht mehr in deinem Leben.

Liebe/Freundschaft: Im Sommer wirst du die Jungs reihenweise um den Finger wickeln. Aber Geduld: Derjenige, der wirklich zu dir passt, zeigt sich erst Ende des Jahres. Deine Freundschaften werden noch enger. Du kannst dich auf deine Liebsten voll verlassen. Diese Sternzeichen passen zu dir: Skorpion, Jungfrau.

Deine Highlights: Im Januar, Juli und November wirst du vom Glück verfolgt.

GiRL!-Tipp: Hör dir gern Ratschläge von anderen an, aber entscheide trotzdem immer mit DEINEM Herzen.

Löwe (23.07. – 23.08.)

Das Jahreshoroskop 2021 für das Sternzeichen Löwe iuliiawhite - stock.adobe.com

Deine Mood: Du wirst dich endlich trauen, deine Meinung zu sagen. Das gibt dir einen Selbstbewusstseins-Kick.

Liebe/Freundschaft: Deine Freunde werden dein neues Boss-Ich feiern, du übernimmst das Sagen. In der Liebe wartet im September eine kleine Über­raschung auf dich: Du wirst dich verknallen – in einen Boy, den du schon länger kennst. Es wird romantisch! Diese Sternzeichen passen zu dir: Schütze, Stier.

Deine Highlights: Im Februar, September und Dezember strahlst du so richtig!

GiRL!-Tipp: Manchmal geht’s daneben! Du musst lernen, dir selbst Fehler zu verzeihen und dich deshalb nicht zu sehr fertigzumachen.

Jungfrau (24.08. – 23.09.)

Das Jahreshoroskop 2021 für das Sternzeichen Jungfrau iuliiawhite - stock.adobe.com

Deine Mood: Du bist schon so eine kleine Planerin, stimmt’s? Dieses Jahr wirst du dich auf spontane Abenteuer einlassen und merken, wie schön das Leben sein kann – wenn man nicht alles durchplant.

Liebe/Freundschaft: Deine BFF wird dich Mitte des Jahres brauchen! Sei für sie da. Was Jungs angeht: Ein ganz besonderer Junge wird sich im Frühjahr in dich verknallen. Du erkennst es, weil er plötzlich ständig deine Bilder likt. Diese Sternzeichen passen zu dir: Widder, Schütze.

Deine Highlights: Im März, Juni und Oktober wirst du ein Dauer-Grinsen drauf haben.

GiRL!-Tipp: Trau dich ruhig mal, optisch was Neues auszuprobieren! Es wird dir stehen.

Waage (24.09. – 23.10.)

Das Jahreshoroskop 2021 für das Sternzeichen Waage iuliiawhite - stock.adobe.com

Deine Mood: Alles, was du anpackst, gelingt dir. Manchmal bist du selbst verwundert, was du schaffen kannst. So ehrgeizig warst du noch nie!

Liebe/Freundschaft: Ein Junge tritt in dein Leben, und anfangs wirst du ihn doof finden. Lern ihn kennen, und du wirst merken, dass er ganz anders ist. Deine Clique lernt eine andere Clique kennen: Euer Freundeskreis verdoppelt sich, es wird Fun pur. Diese Sternzeichen passen zu dir: Skorpion, Wassermann.

Deine Highlights: Im April, Oktober und September bist du am glücklichsten.

GiRL!-Tipp: Hab keine Angst, anderen deine Meinung zu sagen! Ehrlichkeit zahlt sich immer aus.

Skorpion (24.10. – 22.11.)

Das Jahreshoroskop 2021 für das Sternzeichen Skorpion iuliiawhite - stock.adobe.com

Deine Mood: Du bist so offen wie nie, hast Lust, neue Leute kennenzulernen, dir neue Ansichten anzuhören und Dinge auszuprobieren, die du vorher nie gemacht hast.

Liebe/Freundschaft: Eine Bekanntschaft könnte sich als Freundschaft fürs Leben herausstellen! Dieses Jahr wirst du dich öfter verknallen. Doch erst im Oktober kribbelt es richtig. Zeig ihm, dass du ihn magst. Sonst checkt er das nicht! Diese Sternzeichen passen zu dir: Zwillinge, Steinbock.

Deine Highlights: Im März, Juni und Oktober bist du nicht aufzuhalten.

GiRL!-Tipp: Im Sommer könnte eine Phase kommen, wo dir alles ein bisschen zu viel wird! Sag ruhig auch mal Nein.

Schütze (23.11. – 21.12.)

Das Jahreshoroskop 2021 für das Sternzeichen Schütze iuliiawhite - stock.adobe.com

Deine Mood: Immer wenn du nicht damit rechnest, passiert etwas total Gutes! Kleine und große Überraschungen (natürlich nur schöne) warten auf dich!

Liebe/Freundschaft: Ende März, Anfang April wirst du auf jemanden treffen, der dir den Kopf verdreht. Bis ihr euch näherkommt, wird es ein paar Wochen dauern. Warten lohnt sich. Deine BFF und du werdet unzertrennlich sein und gemeinsam so viel Spaß haben wie noch nie. Diese Sternzeichen passen zu dir: Wassermann, Löwe.

Deine Highlights: Im April, Mai, Dezember sammelst du ganz viele Glücksmomente.

GiRL!-Tipp: Es wird ein verrücktes Jahr voller Action – aber vernachlässige die Schule nicht.

Steinbock (22.12. – 20.01.)

Das Jahreshoroskop 2021 für das Sternzeichen Steinbock iuliiawhite - stock.adobe.com

Deine Mood: "Was ist los, warum grinst du so?" Diesen Satz wirst du öfter hören. Denn in diesem Jahr hast du Dauer-gute-Laune – weil du viel gelassener drauf bist als sonst.

Liebe/Freundschaft: Im Sommer wirst du dir unsicher sein, ob du für einen Kumpel mehr empfindest. Das findest du nur heraus, wenn ihr was allein macht. Er wäre nicht abgeneigt. Deine beste Freundin wird Ende des Jahres weniger Zeit für dich haben. Keine Sorge, das ist nur eine kurze Phase. Diese Sternzeichen passen zu dir: Steinbock, Jungfrau.

Deine Highlights: Im Januar, Mai und August wirst du den Spaß deines Lebens haben.

GiRL!-Tipp: Du wirst dieses Jahr so viel erleben, schreib Tagebuch!

Wassermann (21.01. – 19.02.)

Das Jahreshoroskop 2021 für das Sternzeichen Wassermann iuliiawhite - stock.adobe.com

Deine Mood: Du wirst einige Entscheidungen treffen müssen. Aber trau deinem Bauchgefühl, du wirst das Richtige machen.

Liebe/Freundschaft: Die Schmetterlinge erwachen erst im Spätsommer. Du wirst sofort wissen, dass er es ist. Liebe auf den ersten Blick! Bei dir und deiner BFF könnte es zu einem unerwarteten Streit kommen, aber nur für ein paar Tage. Länger könnt ihr nicht ohneeinander. Diese Sternzeichen passen zu dir: Waage, Fische.

Deine Highlights: Im Juni, Juli und September wirst du mit der Sonne um die Wette strahlen.

GiRL!-Tipp: Glaub mehr an dich und dein Talent. Es könnte etwas Großes werden.

Fische (20.02. – 20.03.)

Das Jahreshoroskop 2021 für das Sternzeichen Fische iuliiawhite - stock.adobe.com

Deine Mood: Es wird viele Momente geben, in denen du dich frei und happy fühlst. Langweilig wird es nicht, viele Dinge werden passieren, mit denen du nicht rechnest.

Liebe/Freundschaft: Alles hat einen Sinn: auch dass es mit dem Boy Anfang des Jahres nicht klappt. Du wirst nicht lange traurig sein. Nur ein paar Wochen später macht es so richtig boom! Eine neue Person kommt in deine Clique, und du bist erst skeptisch. Brauchst du nicht, sie meint es ernst. Diese Sternzeichen passen zu dir: Krebs, Schütze.

Deine Highlights: April, Oktober, Dezember wird die Zeit des Jahres für dich.

GiRL!-Tipp: Vertrau auf das Schicksal und dass sich für dich alles zum Besten wenden wird.