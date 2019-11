Löwe

Löwen sind bekannt für ihren Anmut, ihre Zielstrebigkeit und auch ihr Durchsetzungsvermögen. Kein Wunder, dass im Sternzeichen Löwen geborene Mädels, die Fame-Potenzial-Liste anführen. Löwinnen wissen ganz genau, was sie wert sind und wie sie andere Menschen um den Finger wickeln können. Ihr Selbstbewusstsein ist grenzenlos. Sie sind anspruchs- und würdevoll und lieben es im Rampenlicht zu stehen. Löwinnen blühen total auf, wenn alle Scheinwerfer auf ihn gerichtet sind, wenn sie die geballte Aufmerksamkeit erhalten. Beste Chancen also, die Laufstege und roten Teppiche dieser Welt unsicher zu machen.

Wassermann

Wassermännern wird nachgesagt, dass sie durchsetzungsfähig, kreativ und total clever sind. Sie kreieren in ihren Köpfen ihre eigene, schillernde Welt. Sie interessieren sich für ungewöhnliche Dinge und gehen gerne Wege, die vorher noch niemand gegangen ist und von denen auch niemand gedacht hätte, dass sie überhaupt begehbar sind. So heben sie sich deutlich von potenziellen Konkurrenten ab und haben eine einzigartige Wrikung auf andere Menschen. Beste Voraussetzungen also, um berühmt zu werden.

Widder

Extrovertiert, ehrgeizig, belastbar – diese Eigenschaften, die dem Sternzeichen Widder nachgesagt werden, braucht man alle, wenn man berühmt werden möchte. Auch ein bisschen Sturheit und Durchsetzungsvermögen sind in der famen Glitzer- und Glimmerwelt vorteilhaft. Hat der Widder alles! Wozu sonst sind denn schließlich die Hörner da?! Zudem bringt seine selbstsichere und willensstarke Art den Widder an jedes Ziel – voll gut! Widder-Girls, ihr habt die aller besten Vorraussetzungen, berühmt zu werden.