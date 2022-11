Ist vier Mal am Tag SB normal?

Mika, 15: Ich onaniere recht häufig am Tag und wollte deshalb mal fragen: Ist es normal, wenn ich drei vier Mal am Tag SB mache?

Dr.-Sommer-Team: Ja. Das ist kein Problem!

Lieber Mika,

es ist normal, wenn sich Jungen oder Mädchen mehrmals am Tag selbstbefriedigen. Das ist übrigens auch in keiner Weise schädlich. Im Gegenteil: Es ist eine beliebte und gute Möglichkeit, in sich selber gute Gefühle zu wecken, den Körper und seine sexuellen Funktionen kennen zu lernen und letztlich auch, um Spannungen abzubauen.

Es wird lediglich dann zum Problem, wenn Du Schule, Hobbies usw. nicht mehr nachgehen kannst, weil Du Dich dauerhaft selbstbefriedigen musst. Bei so einem suchtartigen Verhalten ist es sinnvoll, sich an eine Sexualberatungsstelle zu wenden.

Solange Du aber nur in kleinen Pausen des Alltags, vor oder nach dem Schlafen oder im Bad mehrmals am Tag onanierst, ist alles okay. Bei den meisten Jungen lässt dieses starke Bedürfnis nach Selbstbefriedigung mit zunehmendem Alter etwas nach. Keine Sorge also!

Dein Dr.-Sommer-Team