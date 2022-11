Ist mein Penis zu groß für Sex?

Marcel, 15: Mein Penis ist 19 Zentimeter lang. Jetzt habe ich Angst, dass das Probleme macht, wenn ich mit einem Mädchen schlafen möchte. Ist das so?

Dr.-Sommer-Team: Nein. Das ist kein Problem beim Sex.

Hallo Marcel,

mit 19 Zentimetern ist Dein Penis größer als die durchschnittliche Penisgröße. Denn die liegt etwa bei 14 Zentimetern. Aber das ist kein Problem. Denn Durchschnitt heißt: acht Zentimeter sind genau so normal wie 20. Es gibt also keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Außerdem ist die Scheide dehnbar und kann sich jeder Penisgröße und -dicke anpassen. Auch ohne Schmerzen. Und wie weit die Scheide gedehnt wird, ist ja eher eine Frage der Dicke. Aber auch die ist in den seltensten Fällen ein Problem. Das Eindringen kann höchstens schmerzhaft für ein Mädchen werden, wenn es nicht entspannt und feucht genug ist. Dann tut es manchmal weh.

Doch so lange Du sanft und vorsichtig bist, wenn Du den Penis in die Scheide einführst, spielen die Zentimeter nicht die entscheidende Rolle. Viel wichtiger ist Deine Zuwendung und Zärtlichkeit. Das bedeutet: Führe den Penis nicht gleich ganz ein, sondern bewege in langsam immer etwas rein und raus. Jedes Mal ein Stückchen weiter. So kann sich das Mädchen an das ungewohnte Gefühl gewöhnen. Wenn Du unsicher bist, bitte sie Dir zu sagen, ob es sich gut anfühlt und welche Bewegungen für sie angenehm sind. So findet Ihr es gemeinsam heraus.

Dein Dr.-Sommer-Team