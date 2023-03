Ist Küssen schon Fremdgehen?

Lena (16): Küssen ist eine mit Spucke besiegelte Liebeserklärung!

Der erste Kuss zwischen mir und meinem Freund war was ganz Besonderes. So was wie eine mit Spucke besiegelte Liebeserklärung. Ich finde Küssen ist eigentlich noch viel intimer als Sex. Mich würde das total verletzen, wenn mein Freund ein anderes Mädchen küsst. Ich mein jetzt nicht so ein Begrüßungsküsschen, sondern so auf den Mund mit Augen zu und auf Zunge. Deshalb fängt für mich Fremdgehen auch schon beim Küssen an.

Alex (17): Fremdgehen fängt schon im Kopf an!

Ich finde, Fremdgehen fängt schon im Kopf an. Also wenn ich so Gedanken hab wie, dass ich mal gern mit jemand anderem rummachen würde und dann nach solchen Gelegenheiten suche. Wie weit ich dann gehe, also ob ich ein Mädchen nur küsse, oder ob ich Sex mit ihr hab ist egal. Das ist dann auf jeden Fall schon Fremdgehen.

Chrissy (13): Ich würd sofort Schluss machen!

Ob Küssen schon Fremdgehen ist? Na klar, das ist doch keine Frage! Wenn mein Freund 'ne andere küsst, würd ich sofort mit ihm Schluss machen. Wenn er schon mit ihr knutscht, ist da doch bestimmt noch mehr. Ich könnt ihm dann nicht mehr vertrauen und würd ständig denken, dass es wieder passiert.