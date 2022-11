Ist die Pille nach drei Wochen sicher?

Larissa, 15: Ich nehme seit fast drei Wochendie Pille und frage mich nun, ob sie schon sicher wirkt. Oder soll mein Freund trotzdem lieber zusätzlich ein Kondom benutzen?

Dr.-Sommer-Team: Ja, wenn Du sie richtig einnimmst!

Liebe Larissa,

nach drei Wochen kannst Du Dich auf den Schutz der Pille verlassen, wenn Du sie jeden Tag und pünktlich genommen hast. Ein Kondom zum Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten könnt Ihr trotzdem noch benutzen. Um eine Schwangerschaft zu verhindern, wäre die Pille jedoch ein ausreichender Schutz.

Denn es ist so: Wenn ein Mädchen die erste Pille am ersten Tag der Regel einnimmt, ist es sogar vom ersten Einnahmetag an sicher vor einer Schwangerschaft geschützt.Beginnt es jedoch irgendwann zwischen einer Regel und der nächsten, ist ein Mädchen erst nach dem siebten Einnahmetag sicher geschützt.

Du nimmst die Pille schon drei Wochen. Dann bist Du also auf jeden Fall geschützt. Jetzt kommen sieben Tage Pillen-Pause auf Dich zu, in denen Du übrigens auch vor einer ungewollten Schwangerschaft geschützt bist, wenn Du wieder rechtzeitig mit der neuen Packung beginnst.

Dein Dr.-Sommer-Team

