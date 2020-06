So ist es, wenn man die Ex-Freundin trifft!

Kein Scherz, ich übertreibe nicht: Als ich noch ganz frisch mit meinem aktuellen Boyfriend zusammen war, und sowieso alles noch mega aufregend und spannend zwischen uns war, passierte es: Wir wollten nur ins Kino gehen - und liefen dort ausgerechnet seiner Ex in die Arme. Und was soll ich sagen: Als ich sie sah, traf mich fast der Schlag: Sie sah so hübsch aus - wie Ariana Grande mit bauchfreien Top und Kniestrümpfen. Die roten Lippen und ihre langen Locken, die bei jedem Schritt lässig im Wind wehten, zogen jeden Blick magisch an. Sofort schämte ich mich für meinen Look: Meine Haare hatte ich, wie immer, wild nach oben gewuschelt und einfach festgesteckt. In bauchfreien Tops fühle ich mich einfach nicht gut und Lippenstift benutze ich so gut wie nie...Dieses Mega-Model von einer Ex-Freundin spukte mir noch Tage später durch den Kopf. - Warum ist mein Freund mit mir zusammen, wenn er eine wie SIE haben kann?

Es geht nicht darum, wie hübsch du bist!

Diese Frage stellen sich wahrscheinlich super viele Mädels, wenn sie das erste Mal auf die Ex ihres Freundes treffen. Man vergleicht sich automatisch mit dem anderen Mädchen. Doch woher kommt nur dieses miese Gefühl von Unsicherheit gegenüber der Ex-Freundin? Mach dich nicht fertig! Anstatt dir den Kopf über dein Aussehen zu zerbrechen und dich zu fragen, ob du hübsch genug für den Boy bist, solltest du dich auf die gemeinsame Zeit mit deinem Freund konzentrieren. Du schreibst schließlich gerade mit ihm zusammen eure eigene, ganz persönliche Love-Story! Gerade am Anfang, wenn man noch frisch in der Beziehung ist und sich ausschließlich von seiner Schokoladen-Seite zeigen will, fühlt man sich vor lauter Nervosität im Vergleich zu fast jedem Mädchen irgendwie ungut. Das muss aber nicht sein! Die Beziehung mit der Ex ist längst vorbei. Stelle sie deshalb nicht gedanklich auf ein Podest über dich, denn jetzt ist DEINE Zeit, in der es nicht darum gehen sollte, wie gut du aussiehst, sondern wie intensiv du das Verliebtsein mit deinem Boyfriend erlebst!

Liebe dich selbst!

Sei nicht zu kritisch mit dir selbst! Klar hat jeder ein bestimmtes Körperteil, was man nicht so hübsch findet, aber diese Wahrnehmung ist total subjektiv! Vielleicht findet dein Boyfriend ja genau das so anziehend an dir! Generell musst du dir darüber klar werden, dass die gegenseitige Anziehungskraft in einer Beziehung nicht nur auf Äußerlichkeiten beruhen sollte. Liebe dich selbst, dann wirst du auch geliebt! Je länger du mit deinem Freund zusammen bist, desto weniger werden dich Selbstzweifel im Bezug auf seine Ex plagen! Sie mag tatsächlich auch ein hübsches Mädchen sein, aber deshalb bist DU nicht weniger attraktiv! Man muss nicht bei GNTM mitmachen, um toll für die Jungs zu sein! Es gibt so viele andere Dinge, die dich als Person zu etwas ganz Besonderem machen. Sonst hätte sich dein Freund doch nicht für dich entschieden!

Noch mehr Self-Love-Tipps, Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!