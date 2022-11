Intimrasur für Mädchen: Die Anleitung!

Die Intimrasur braucht Zeit. Rechne anfangs mit etwa 30 Minuten. Wenn du dich sofort ganz glatt rasieren willst, plan beim ersten Mal etwas mehr Zeit im Bad ein. Sobald du im Umgang mit dem Rasierer erfahrener bist und sich deine Haut an das Rasieren gewöhnt hat, dauert es nur einige Minuten um den Intimbereich zu rasieren. Vor allem, wenn du es täglich oder alle zwei Tage tust.

Mach deine Haare weich: Um deine Haare so richtig schön geschmeidig zu machen, nimm vor der Rasur ein ausgiebiges Bad oder eine warme Dusche. Durch das Baden oder Duschen werden deine Haare weich und biegsam. Dann lassen sie sich nämlich nass viel leichter rasieren!

Rasier dich am Abend: Beim ersten Mal: Rasier dich am besten abends, dann kannst du danach ohne Slip rumlaufen! Denn: Deine frisch rasierte Haut wird anfangs durch zusätzliche Reibung durch den Stoff des Slips noch mehr gereizt. Hast du dich ans Rasieren gewöhnt, kannst du dich auch morgens in wenigen Minuten unter der Dusche rasieren.

Achte auf Qualität des Rasierers: Benutz auf jeden Fall einen guten Rasierer - am besten einen mit geschützten Klingen und Schwingkopf. Einige Rasierer haben breite Griffe. Damit kannst du sie besser führen. Probier mehrere Modelle aus. So findest du raus, mit welchem du richtig gut zurecht kommst. Vor der Rasur kannst du deine Haare bereits vorsichtig mit einer Schere kürzen – so fällt das Hantieren mit dem Damen-Rasierer leichter.

Außerdem: Tausch spätestens nach 5 bis 8 Rasuren die Klingen aus! Das schont die Haut und gibt weniger Pickel.