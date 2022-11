"Im Dutzend billiger 2" - Familienchaos pur!

Urlaub mit zwölf Kindern kann ganz schön stressig werden - vor allem, wenn der Nachbar nervt! Hol dir das Chaos nach Hause!

DVD-Start: 22.08.2006 Länge: ca. 90 Minuten FSK: Ohne Altersbeschränkung Regie: Adam Shankman Darsteller: Steve Martin (Tom Baker), Bonnie Hunt (Kate Baker), Alyson Stoner (Sarah Baker), Forrest Landis (Mark Baker), Morgan York (Kim Baker), Liliana Mumy (Jessica Baker), Jacob Smith (Jake Baker), Tom Welling (Charlie Baker), Hilary Duff (Lorraine Baker), Piper Perabo (Nora Baker-McNulty), Jonathan Bennett (Bud McNulty), Eugene Levy (Jimmy Murtaugh), Carmen Electra (Sarina Murtaugh), Jaime King (Anne Murtaugh), Alexander Conti (Kenneth Murtaugh) Sprachen: Deutsch, Englisch Untertitel: Deutsch, Englisch, Türkisch Bildformat: 16:9/2.35:1 Bonusmaterial: Audiokommentar von Regisseur Adam Shankman, drei Featurettes, zwei Kinotrailer

Kurzinhalt: Tom Baker hat einen großen Wunsch: Er will mit seiner Frau Kate und den zwölf (!) Kindern zusammen Urlaub in seinem Häuschen am See machen. Nachdem er tatsächlich alle überreden konnte, wartet vor Ort eine unangenehme Überraschung: Der neue Nachbar ist Toms alter Rivale Jimmy Murtaugh, der mit seinen acht Kids und seiner jungen Frau Sarina ebenfalls Urlaub macht. Und Tom fühlt sich Jimmy - mal wieder - total unterlegen. Natürlich lässt er beim Versuch, seinen Konkurrenten zu übertrumpfen, kein Fettnäpfchen aus, aber bei einem Wettkampf zwischen den Familien bietet sich die Chance zum Gegenangriff.