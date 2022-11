Ich würde gern Boxershorts tragen!

Steven, 13: Ich würde gerne Boxershorts tragen, aber ich traue mich nicht, es meiner Mutter zu sagen. Was kann ich tun?

Dr.-Sommer-Team: Sag es Deiner Mutter genau so!

Lieber Steven,

noch bist Du in einem Alter, in dem die Eltern die Klamotten ihrer Kinder bezahlen und meistens auch kaufen. Da besorgt Deine Mutter natürlich immer noch die Unterhosen, die Du bisher immer okay gefunden hast. Das wird sie erst ändern, wenn sie erfährt, dass sich Dein Geschmack geändert hat. Also musst Du es ihr sagen.

Du kannst ihr entweder kurz und knapp sagen: "Mama. Ich mag neuerdings gern Boxershorts tragen. Kaufst Du bitte die anderen nicht mehr." Oder: "Ich möchte in Zukunft lieber Boxershorts tragen, weil ich die bequemer finde. Können wir mal welche besorgen?!" Und dann ist es gesagt.

Vielleicht hast Du ja eh bald eine andere Größe und kannst das zum Anlass nehmen, mal alle Unterhosen durchzutauschen. Falls nicht, kannst Du Dir auch nach und nach welche zu den typischen Anlässen wie Geburtstag und Weihnachten wünschen, wenn das sonst nichts ins Budget passt.

Viel Spaß beim Aussuchen wünscht

Dein Dr.-Sommer-Team

