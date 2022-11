Ich will auch einen Freund!

Finia, 14: Viele meiner Freunde sind in einer Beziehung. Ich kann immer nur zugucken, wie sie sich begrüßen und küssen. Dadurch fühle ich mich manchmal einsam und stelle mir vor, wie es wäre, wenn ich einen Freund hätte. Ich suche zwar nicht krampfhaft. Aber ich versuche offener zu sein und mich besser zu kleiden. Kann ich irgendwas ändern?

Dr.-Sommer-Team: Umgib Dich mehr mit Singles!

Liebe Finia,

die Sehnsucht nach einer Beziehung zu einem tollen Jungen bricht bei Dir gerade immer wieder durch, weil Du andere in ihrem Glück siehst. So geht es vielen Jungen und Mädchen, die noch nicht den oder die Richtige gefunden haben. Und sicher fällt es da manchmal schwer, den anderen ihr Glück zu gönnen oder selber fröhlich daneben zu stehen.

Und dennoch solltest Du versuchen, das Gefühl der Einsamkeit nicht so an Dich heranzulassen. Wenn es in Dir hochkommt, begrüße es in Gedanken und sag diesem Gefühl: "Hallo, jetzt bist Du ja schon wieder da. Du kannst aber gleich wieder gehen. Denn ich bin nicht allein. Ich hab Freunde. Und der Richtige wird schon noch kommen!" Klingt komisch, klappt aber erstaunlich oft!

Was wir toll finden ist, dass Du das Ganze recht sportlich nimmst statt Dich in Deinem Zimmer zu verkriechen. Du bereitest Dich schließlich schon äußerlich auf eine mögliche Begegnung mit Deinem Traumprinzen vor und versuchst anderen gegenüber offen zu sein. Mehr geht einfach nicht, damit kein Krampf daraus wird.

Falls Du das Gefühl hast, Dein Traumjunge ist nicht in Deinem direkten Umfeld zu finden, misch Dich ein bisschen unters Volk. Geh dahin, wo was los ist und Du andere Jungen kennen lernen und mit ihnen flirten kannst. Triff Dich also an den Sehnsuchtstagen nicht ausgerechnet mit einer Gruppe Pärchen sondern lieber mit den Freundinnen, die auch gerade Single sind. Und unternimm etwas mit denen, die gern spontane und lustige Sachen machen.

So bringst Du Dich auf positive Gedanken und lernst neue Leute kennen. Vielleicht ist er schon bald dabei!

Dein Dr.-Sommer-Team

