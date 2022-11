Ich möchte mit ihr schlafen! Wie sag ich es ihr?

Alexander, 15: Ich bin erst seit kurzem mit meiner Freundin (14 Jahre) zusammen. Trotzdem möchte ich sie jetzt schon auf unser erstes Mal ansprechen, weiß aber nicht wie. Habt Ihr eine Idee, wie ich das Thema ansprechen kann?

Dr.-Sommer-Team: Frag sie, wie sie über das erste Mal denkt!

Lieber Alexander,

Du machst Dir Gedanken, wie Du Deiner Freundin sagen kannst, dass bald mit ihr schlafen willst. Wie direkt Du dabei sein kannst oder willst, hängt immer ein bisschen von der Situation und natürlich auch von Deiner Freundin ab.

Ist Deine Freundin eher zurückhaltend mit solchen Themen, sei besonders einfühlsam. Sonst könnte sie schnell überfordert sein. Stelle ihr Fragen, um rauszufinden, wie sie über das Thema denkt. Zum Beispiel so: "Was meinst du, wie lange ein Paar zusammen sein sollte, bevor es zum ersten Mal miteinander schläft?" Vielleicht auch: "Hast du schon mal über das erste Mal nachgedacht?" Oder: "(Zwei Namen aus dem Freundeskreis) ...haben schon Sex. Wie denkst du darüber?"

So findest Du raus, wie weit sie in Gedanken ist und bekommst ein Gespür dafür, wie Du an dem Thema dran bleiben kannst.

Direkter geht es natürlich auch. Schön ist es dann, wenn sie das Gefühl bekommt, dass es Dir vor allem um sie geht und nicht nur um den Sex. Zum Beispiel so: "Für mich bist du das Mädchen, mit dem ich irgendwann mein erstes Mal erleben möchte." Oder: "Ich liebe dich wirklich sehr und stelle es mir total schön vor, irgendwann mit dir zu schlafen. Wie denkst du darüber?" An ihrer Reaktion merkst Du, ob sie offen ist oder noch zögerlich. Frag nach, wenn Du ihre Antwort nicht eindeutig findest oder nicht verstehst.

Es geht aber auch ohne Worte: Taste Dich bei jedem Eurer Treffen körperlich ein bisschen näher ran und schau, ob sie es auch schön findet und mitmacht. Zieht sie sich zurück, ist die Zeit noch nicht reif. Macht sie mit, ist das ein Zeichen, dass Du etwas offener mit Deinem Wunsch umgehen kannst, dass Du bald mit ihr schlafen willst.

Dein Dr.-Sommer-Team

