Ich möchte mit ihr schlafen! Wie sag ich das?

Lars, 14: Ich werde bald 15 Jahre alt und bin seit vier Monaten mit meiner Freundin (14 Jahre) zusammen. Jetzt würde ich bald gern das erste Mal mit ihr schlafen. Ich hab das Gefühl, sie will es auch. Aber ich weiß nicht, wie ich es ihr sagen soll und ob wir auch wirklich bereit dafür sind. Was soll ich tun?

Dr.-Sommer-Team: Sprich zuerst eher allgemein darüber

Lieber Lars,

viele Jungen und Mädchen sind etwas unsicher, wie sie das erste Mal mit ihrem Partner eher unauffällig anbahnen können.

Eine gute Möglichkeit ist es, erst mal allgemein darüber zu reden. Zum Beispiel so: "Was denkst du, woran man merkt, ob man sich bereit fühlt mit jemandem zu schlafen?" Oder: "Was denkst du, wie lange man zusammen sein sollte, bevor man miteinander schläft?" So weiß sie, dass Du Dich mit dem Thema beschäftigst und sie kann Dir unverfänglich sagen, wie ihre Gedanken dazu sind.

Falls dabei für Dich nichts Hilfreiches herauskommt, kannst Du auch etwas direkter werden. In einem schönen zweisamen Moment könntest Du sagen oder flüstern: "Ich stelle es mir schön vor, irgendwann mit dir zu schlafen." Vielleicht traust Du Dich auch zu fragen, ob sie schon mal darüber nachgedacht hat.

Viele Paare erleben ihr erstes Mal aber auch, ohne vorher viel Worte darüber zu verlieren. Sie spüren in einem schönen Moment, dass sie es jetzt wollen und tun es einfach. Gut wäre natürlich, dass Du Dir für diese Variante schon mal gut passende Kondome besorgst, damit Ihr dann Eurer Lust entspannt nachgehen könnt.

Und falls sich vorher doch ein Gespräch darüber ergibt, kannst Du mit Deiner Freundin darüber reden, wie sie gern verhüten möchte. Das sind ungewohnt Themen für Euch. Es ist aber viel leichter, darüber zu reden, als die meisten es befürchten. Und letztlich ist der Satz: "Ich möchte gern bald mit dir schlafen!" ein Ausdruck Deiner Gefühle für sie. Das darf sie doch gern wissen. Oder?

Dein Dr.-Sommer-Team

